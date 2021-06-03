Тигр испугался слона: видео

Тигры — умелые охотники, которые находятся на вершине пищевой цепочки. Но даже эти высшие хищники не любят связываться со слонами. В отличие от львиц, которые охотятся группами, тигр выходит за добычей без поддержки. И хотя он успешно заваливает добычу, в пять раз крупнее себя — шансов победить взрослого здорового слона у него нет. Известны случаи, когда тигр нападал на это животное, но оно было либо юным, либо ослабленным.

Со своей стороны слон, чья масса может достигать 5 тонн, способен легко раздавить кошку, даже если та не проявит агрессии. Индийская актриса и защитница природы Дайа Мирза поделилась видеозаписью, демонстрирующей мудрое поведение тигра.