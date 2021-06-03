Тигр испугался слона: видео

Тигры — умелые охотники, которые находятся на вершине пищевой цепочки. Но даже эти высшие хищники не любят связываться со слонами. В отличие от львиц, которые охотятся группами, тигр выходит за добычей без поддержки. И хотя он успешно заваливает добычу, в пять раз крупнее себя — шансов победить взрослого здорового слона у него нет. Известны случаи, когда тигр нападал на это животное, но оно было либо юным, либо ослабленным.
Со своей стороны слон, чья масса может достигать 5 тонн, способен легко раздавить кошку, даже если та не проявит агрессии. Индийская актриса и защитница природы Дайа Мирза поделилась видеозаписью, демонстрирующей мудрое поведение тигра.
Watch what happens at the end! @SanctuaryAsia is looking for the person who captured this video. Kindly share in comments 💚 @BittuSahgal @vivek4wild @wti_org_india pic.twitter.com/H2FbIE2xYv— Dia Mirza (@deespeak) May 28, 2021
Он отдыхал на лесной тропинке, когда величественной походкой к нему начал приближаться слон. Не дожидаясь сокращения дистанции до критической, тигр уступил место слону и убежал в кусты. Слон же продолжил свой путь как ни в чем ни бывало: в индийских джунглях он — настоящий «царь зверей».
Посмотрите, как на слона охотится пара львов.