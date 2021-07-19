Тигр-самец позаботился о четырех детенышах после смерти их матери

В тигриных семьях родительскую заботу обеспечивает мать. После рождения тигрята два года остаются рядом с ней, осваивая навыки охоты и выживания, а затем уходят сами.

Но с тех пор, как в мае этого года в заповеднике тигров Панна в Индии по неизвестным причинам умерла тигрица, тигр-отец проявляет «редкое поведение», заботясь о четырех детенышах сверх обычной роли защитника.

Сотрудники заповедника наблюдали, когда тигр ловил оленя и делил добычу с детенышами. Также он регулярно общается с тигрятами и зовет их за собой.