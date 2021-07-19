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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Звери

Тигр-самец позаботился о четырех детенышах после смерти их матери

National Geographic Россия
19 июля 2021
Нетипичное поведение для самцов кошачьих.

В тигриных семьях родительскую заботу обеспечивает мать. После рождения тигрята два года остаются рядом с ней, осваивая навыки охоты и выживания, а затем уходят сами.

Но с тех пор, как в мае этого года в заповеднике тигров Панна в Индии по неизвестным причинам умерла тигрица, тигр-отец проявляет «редкое поведение», заботясь о четырех детенышах сверх обычной роли защитника.

Сотрудники заповедника наблюдали, когда тигр ловил оленя и делил добычу с детенышами. Также он регулярно общается с тигрятами и зовет их за собой.

Директор заповедника Уттам Шарма говорит, что 8-месячные тигрята находятся под тщательным наблюдением специалистов по охране природы. Сейчас они выглядят здоровыми и активными, и ничто не указывает, что они испытывают какой-либо стресс.

«Тигр регулярно навещает этих детенышей, и его поведение показывает, что он не представляет угрозы для них. Мы видели, как тигрята играли с тигром-самцом, который регулярно делится с ними добычей», — говорит Уттам Шарма.

Национальный парк тигров Панна находится в штате Мадхья-Прадеш в центральной Индии.

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