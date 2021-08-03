Тигр совершает впечатляющий прыжок за лакомством: видео

Зоопарк Оклахома-Сити поделился зарисовкой из жизни одного из своих подопечных: суматранского тигра по кличке Густи (Gusti). Он появился на свет 9 июля 2017 года и стал представителем второго поколения суматранских тигров, родившихся в этом зоопарке.

Эти животные находятся под угрозой исчезновения: в дикой природе в лесах Индонезии осталось менее 500 особей. Их выживанию серьезно угрожает незаконная охота, а также утрата среды обитания по вине человека.