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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
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Звери

Тигр совершает впечатляющий прыжок за лакомством: видео

Анастасия Баринова
03 августа 2021
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Фото: Oklahoma City Zoo and Botanical Garden
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Фото: Oklahoma City Zoo and Botanical Garden
При необходимости тигр может преодолеть препятствие, которое выше него в два раза.

Зоопарк Оклахома-Сити поделился зарисовкой из жизни одного из своих подопечных: суматранского тигра по кличке Густи (Gusti). Он появился на свет 9 июля 2017 года и стал представителем второго поколения суматранских тигров, родившихся в этом зоопарке. 

Эти животные находятся под угрозой исчезновения: в дикой природе в лесах Индонезии осталось менее 500 особей. Их выживанию серьезно угрожает незаконная охота, а также утрата среды обитания по вине человека.

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В 2016 году зоопарк Оклахома-Сити начал сотрудничать с природоохранной организацией Rainforest Trust, которая занимается защитой животных редких видов. На средства, пожертвованные посетителями зоопарка, Rainforest Trust приобрела более 5 000 гектаров тропических лесов в центральной Суматре и теперь может проводить там защитные мероприятия.

В дикой природе суматранские тигры доживают до 15-20 лет, в зоопарках – до 25 лет. 4-летний Густи находится в самом расцвете сил, и для того, чтобы он не заскучал и находил применение своей энергии, смотрители ставят ему разные задачи. Среди прочего – возможность полакомиться добычей, до которой не так уж просто добраться.

Величина столба, на вершине которого тигра ждет вкусная награда, в данном случае не сообщается, но известно, что тигры, чьи размеры варьируются от 2,2 до 2,55 м, могут прыгать на пятиметровую высоту. Густи не оплошал: он с первого раза допрыгнул до верхушки столба, ухватив лакомство. 

Узнайте о «тигриной школе», работающей в другом зоопарке.

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