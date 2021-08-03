Тигр совершает впечатляющий прыжок за лакомством: видео

Зоопарк Оклахома-Сити поделился зарисовкой из жизни одного из своих подопечных: суматранского тигра по кличке Густи (Gusti). Он появился на свет 9 июля 2017 года и стал представителем второго поколения суматранских тигров, родившихся в этом зоопарке.
Эти животные находятся под угрозой исчезновения: в дикой природе в лесах Индонезии осталось менее 500 особей. Их выживанию серьезно угрожает незаконная охота, а также утрата среды обитания по вине человека.
В 2016 году зоопарк Оклахома-Сити начал сотрудничать с природоохранной организацией Rainforest Trust, которая занимается защитой животных редких видов. На средства, пожертвованные посетителями зоопарка, Rainforest Trust приобрела более 5 000 гектаров тропических лесов в центральной Суматре и теперь может проводить там защитные мероприятия.
В дикой природе суматранские тигры доживают до 15-20 лет, в зоопарках – до 25 лет. 4-летний Густи находится в самом расцвете сил, и для того, чтобы он не заскучал и находил применение своей энергии, смотрители ставят ему разные задачи. Среди прочего – возможность полакомиться добычей, до которой не так уж просто добраться.
Величина столба, на вершине которого тигра ждет вкусная награда, в данном случае не сообщается, но известно, что тигры, чьи размеры варьируются от 2,2 до 2,55 м, могут прыгать на пятиметровую высоту. Густи не оплошал: он с первого раза допрыгнул до верхушки столба, ухватив лакомство.
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