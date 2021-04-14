Тигренок в зоопарке учится плавать: фотогалерея

Эндемики Суматры, эти тигры относятся к вымирающим видам животных. Они отличаются от материковых и генетически, и внешне: в частности, это самый маленький подвид тигра. Максимальный вес самцов – 136 кг, самок – 90 кг. Для сравнения: амурский тигр в среднем весит 170–250 кг.

Охота, браконьерство и вырубка лесов отразились на их существовании. К 2008 году, когда Международный союз охраны природы и природных ресурсов занес их в Красную книгу, на острове насчитывалось от 441 до 679 особей. При этом суматранские – единственные тигры, оставшиеся на Зондских островах, где ранее уже исчезли балийская и яванская кошки.

В зоопарках США содержится 72 суматранских тигра. Родившийся в Майами тигренок – первый в США начиная с 2019 года. Его мать, девятилетняя самка Лилу, уже приносила потомство: ее первенцу по кличке Сату сейчас около 5 лет. Для новорожденной малышки имя еще не выбрано: зоопарк объявил конкурс, предложив посетителям три варианта: Hadiah, что означает подарок; Indah – «прекрасная», или Ndari – «полная луна».

Посмотрите, как тигры учатся карабкаться на деревья.