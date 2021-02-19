Тигрята в Приморье устроили краш-тест фотоловушки: видео

Фотомониторинг ведётся на «Земле леопарда» уже 8 лет. Охраняемые территории покрывает сеть из 400 фотоловушек – автоматических лесных камер, которые снимают животных на фото и видео. Полученные таким способом данные сообщают учёным ценную информацию о краснокнижных видах, в частности – о дальневосточном леопарде и амурском тигре. Но иногда фотоловушки не просто «наблюдают» за зверьми, а становятся невольными участниками их жизни.

На ярких кадрах котята амурского тигра играют с фотоловушкой, сорвав её с дерева. Во время игры «шалуны» таскали и переворачивали камеру так, что она засняла всё окружение на 360 градусов. Подобные «посягательства» животных на государственное имущество хотя редко, но случаются во время фотомониторинга.

В этот раз обошлось без пропаж. Выполняя плановую проверку фотоловушек, сотрудник отдела науки «Земли леопарда» Виктор Сторожук обнаружил одну из них не там, где ожидал. Закреплённая им на дереве камера лежала на земле приблизительно в пяти метрах от ствола. Ремешок оказался разорванным на мелкие части, но сама фотоловушка работает, хотя датчик движения пробит и требуется ремонт.