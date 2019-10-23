Тилацин Шрёдингера: считающегося вымершим тасманийского волка регулярно замечают в Австралии

Тасманийский волк (Thylacinus cynocephalus) – животное, вызывающее вокруг своего существования немало споров вот уже несколько лет. Зверь относится к отряду хищных сумчатых и, как все представители этого отряда, является уникальным эндемиком Австралии. Последний официально известный сумчатый волк по кличке Бенджамин умер в частном зоопарке в австралийском Хобарте в 1936 году. С середины ХХ века этот вид считается вымершим.

Согласно недавно опубликованному документу Министерства добывающей промышленности, парков, водных ресурсов и окружающей среды Тасмании, в 2019 году они получили отчет о двух случаях возможного существования тасманийского волка, также известного как тилацин или сумчатый волк.

В июле неназванный мужчина утверждал, что видел след именно этого зверя на горе Спящая красавица. В августе другой житель Тасмании вспомнил о том, что, вероятно, столкнулся с тилацином семь лет назад – что побудило его рассказать об этом только сейчас, остается загадкой.

В 2018 году также было зарегистрировано несколько наблюдений животного. Одна австралийка уверяет, что видела самку тасманийского волка с двумя детенышами в горах Хартц. Другая пара из Западной Австралии рассказала, что тасманийский волк перебежал дорогу перед их машиной в феврале 2018 года. Они сообщили, что животное находилось у них на виду в течение 12-15 секунд.

«У животного был жесткий хвост, толстый у основания. На шерсти были полоски. Размером оно было с келпи (порода австралийских пастушьих собак размером чуть меньше немецкой овчарки). Животное выглядело спокойным и не напугалось. Мы на 100 процентов уверены, что это тилацин», – рассказывают австралийцы.

Точные приметы тасманийских волков называют и другие очевидцы, сообщившие в Министерство о встречах с животными: так, многие перечисляют четкие черные полосы, начинающиеся на крупе животного и блекнущие к середине его туловища, отмечают вытянутое тело и верно рассказывают о размерах. Один мужчина отметил, что животное было темно-коричневого цвета, хотя на фотографиях он обычно изображается «светло-карамельным».

В общей сложности с 2016 года было зарегистрировано восемь наблюдений за тасманским волком. Тем не менее, все встречи длились не дольше нескольких секунд, а ни одного задокументированного доказательства возможного существования этого вида на территории Тасмании (или где бы то ни было еще) так и не получено, поэтому говорить о возрождении тилацина пока нельзя.

Причиной вымирания тилацина стало истребление его человеком (особенно в ХIX веке) и низкое генетическое разнообразие. В 2011 году австралийские ученые заявили, что из-за челюстей, неустойчивых к возникающим при перетаскивании крупной добычи нагрузкам, сумчатые волки не могли столь эффективно охотиться на овец, как дикие собаки динго.