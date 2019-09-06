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Звери

Топить в алкоголе: Нью-Йорк испытывает новую ловушку для крыс

06 сентября 2019
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Такой метод считается гуманным и экологичным.

 

В Нью-Йорке ведут борьбу с крысами не первый год. В июле 2017-го город запустил программу стоимостью 32 миллиона долларов, направленную на уничтожение крыс. В мегаполисе были установлены специальные мусорные баки, недоступные для животных и ужесточены правила утилизации мусора. Также была испытана жидкая приманка, делающая крыс бесплодными.

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Фото: ekomille.co.za

На этой неделе городские власти представили новое оружие в продолжительной войне с животными. Глава Бруклина Эрик Адамс представил специальную ловушку под названием Ekomille. Она работает от батареи и напоминает шкафчик высотой 60 сантиметров. Запах приманки приманивает зверьков, а когда те оказываются на верху ловушки, люк открывается и животное падает в ёмкость со спиртосодержащей жидкостью и тонет.

 

По словам Адамса, устройство может вместить до 80 туш крыс, и с его помощью уже было уничтожено 107 грызунов. Если эксперимент будет признан успешным, Ekomille разместят в районах города, которым крысы досаждают больше всего.

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