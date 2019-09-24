Торговля продуктами из морских черепах запрещена. Японии все равно

Панцирь морской черепахи на протяжении тысяч лет использовался для изготовления различных предметов и сувениров. Продукция из «черепаховой кости» особенно популярна в Японии, где ее называют бекко. Со временем мода на изделия из панциря биссы – одной из разновидностей морских черепах – распространилась на Европу и Америку.

По мере роста торговли популяция биссы стремительно сократилась, и в 2008 году Международный союз охраны природы внес их в список видов, находящихся под угрозой исчезновения .

Согласно недавнему исследованию, в период с 1844 по 1992 год было убито более девяти миллионов особей биссы – в основном, для коммерческого использования. Помимо этого, для морских черепах представляет угрозу потеря гнездовой среды обитания, загрязнение вод пластиковым мусором и рыболовецкие сети.

В небольшой рыбацкой деревушке Эносима, в 30 милях к югу от Токио, и в других городах вдоль побережья, морские черепахи и тонко вырезанные украшения из черепахового панциря выставлены на витринах сувенирных магазинов.

Ежегодно сюда стекаются тысячи туристов. Многие покупатели, возможно, не знают о страшной ситуации, с которой сталкиваются эти животные, и о том, насколько они важны для океанской экосистемы.

Биссы, обитающие повсюду в тропиках, питаются в основном губками, которые конкурируют с кораллами за морское пространство. Снижение популяции черепах угрожает коралловым рифам, на которые приходится более 25 процентов известной морской жизни.