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Звери

Торговля продуктами из морских черепах запрещена. Японии все равно

24 сентября 2019
Бисса
Фото: Wikimedia Commons
Страна отказывается прекратить свой традиционный промысел, который носит название бекко.

Панцирь морской черепахи на протяжении тысяч лет использовался для изготовления различных предметов и сувениров. Продукция из «черепаховой кости» особенно популярна в Японии, где ее называют бекко. Со временем мода на изделия из панциря биссы – одной из разновидностей морских черепах – распространилась на Европу и Америку.

По мере роста торговли популяция биссы стремительно сократилась, и в 2008 году Международный союз охраны природы внес их в список видов, находящихся под угрозой исчезновения .

Согласно недавнему исследованию, в период с 1844 по 1992 год было убито более девяти миллионов особей биссы – в основном, для коммерческого использования. Помимо этого, для морских черепах представляет угрозу потеря гнездовой среды обитания, загрязнение вод пластиковым мусором и рыболовецкие сети.

В небольшой рыбацкой деревушке Эносима, в 30 милях к югу от Токио, и в других городах вдоль побережья, морские черепахи и тонко вырезанные украшения из черепахового панциря выставлены на витринах сувенирных магазинов.

Ежегодно сюда стекаются тысячи туристов. Многие покупатели, возможно, не знают о страшной ситуации, с которой сталкиваются эти животные, и о том, насколько они важны для океанской экосистемы.

Биссы, обитающие повсюду в тропиках, питаются в основном губками, которые конкурируют с кораллами за морское пространство. Снижение популяции черепах угрожает коралловым рифам, на которые приходится более 25 процентов известной морской жизни.

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В 1977 году Международная коммерческая торговля биссами была запрещена Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

В 1980 году Япония присоединилась к СИТЕС, но с оговоркой по торговле биссами, чтобы сохранить процветающую индустрию бекко. Это означало, что страна может продолжать импортировать черепашьи панцири и оставаться в хороших отношениях с СИТЕС.

В 1994 году международное давление окончательно заставило Японию снять оговорку. По данным Traffic (организации, занимающейся мониторингом торговли дикой природой), импорт бисс сразу резко вырос, поскольку японские ремесленники и коллекционеры готовились к окончанию легальной торговли.

Теперь каждый законный продукт из черепахи для продажи в Японии должен иметь одно из двух происхождений. Сырой или резной предмет должен быть приобретен до запрета на ввоз в 1994 году, или живая черепаха должна быть выловлена в японских водах.

Черепаха бисса. Adam/Flickr.com
Adam/Flickr.com Черепаха бисса

«Учитывая повсеместное распространение продуктов из морских черепах, якобы продаваемых с 1994 года, постоянные запасы бекко должны быть исчерпаны, но индустрия остается неповрежденной, а спрос на предметы из черепахового панциря высок», – говорит Мэридел Доннелли, глава международной организации, занимающейся сохранением черепах.

По данным Traffic, в 1994 году в аэропортах Токио, Нагоя и Осаки было совершено несколько крупных конфискаций, на которые приходится более тонны продукции из черепах. Параллельно в последние десятилетия в коралловом треугольнике в Индонезии и ее окрестностях на рифах наблюдалось 90-процентное сокращение популяций бисс.

Для поддержки производителей бекко в эпоху после запрета были созданы финансируемые государством организации, такие как Японская ассоциация бекко. Их первоначальная цель состояла в том, чтобы исследовать альтернативные материалы для замены черепаховых панцирей, такие как синтетические материалы и пластмассы. Но эти меры не обрели популярности.

Японская ассоциация бекко также исследовала жизнеспособность ведения черепахового хозяйства как еще один способ легального приобретения панциря бисс. Птенцы из яиц, собранных у морских черепах, выращиваются с целью сбора панцирей взрослых особей спустя десятилетия, поскольку биссы могут жить до 50 лет.

Черепаха бисса. Wikimedia Commons

По данным Японского общества охраны дикой природы, в настоящее время не существует какой-либо формы государственного регулирования для оптовой и розничной торговли готовой продукцией бекко, что делает невозможным проведение различия между предметами, изготовленными из подлинных или незаконно ввезенных контрабандой продуктов.

Брэд Нахилл, президент SEE Turtles, общественной организации США по охране природы, считает, что торговля черепаховыми панцирями может быть прекращена с помощью комбинации строгих законов в сочетании с образованием потребителей. Такие меры помогли в колумбийской Картахене – когда-то главном очаге торговли морскими черепахами в Северной и Южной Америке.

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