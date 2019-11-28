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Звери

Три цирковых тигра из Гватемалы обрели новый дом благодаря защитникам животных

28 ноября 2019
Бенгальский тигр
Фото: Animal Defenders International
Бенгальский тигр
Фото: Animal Defenders International
Бенгальский тигр
Фото: Animal Defenders International
Кимба, Симба и Макс обрели новый дом в приюте для больших кошек – Big Cat Rescue.

Правительство Гватемалы запретило использование животных в цирках в 2017 году. Спустя год после того, как закон вступил в силу, международная организация «Защитники животных» (ADI) запустила операцию под названием «Свобода» и создала в стране временный центр для ухода за спасенными животными.

Всего из цирков Гватемалы забрали 17 львов и тигров. Трое из них на прошлой неделе нашли новый дом. Кимбу, Симбу и Макса перевезли в приют для животных Big Cat Rescue, который находится недалеко от Тампы во Флориде.

«Мы чрезвычайно благодарны всем, кто помог сделать это спасение возможным, предоставив Максу, Кимбе, Симбе и другим животным, которых мы спасли из цирков в Гватемале, лучшую жизнь в естественной среде, а также возможность всегда получать специализированную помощь, в которой они нуждаются», – президент организации «Защитники животных» Ян Кример.

Остальные тигры и львы будут перевезены в заповедник дикой природы в Южной Африке, где уже находятся 25 львов, которых ADI вызволила из цирков в Перу и Колумбии.

«Больших кошек не следует заставлять выполнять трюки и проявлять неестественное поведение в цирках. Мы приветствуем запрет Гватемалы на выступления диких животных в цирках и с нетерпением ждем того дня, когда все страны покончат с этой жестокой, бесчеловечной практикой», – Кароль Баскин, основательница и гендиректор Big Cat Rescue.

На сегодняшний день запрет на использование диких животных в цирках введен в 46 странах мира. «Защитники животных» выступают за повсеместный запрет, поскольку цирки не могут предоставить животным адекватные возможности для поддержания физического и психологического здоровья.