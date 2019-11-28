Три цирковых тигра из Гватемалы обрели новый дом благодаря защитникам животных

Правительство Гватемалы запретило использование животных в цирках в 2017 году. Спустя год после того, как закон вступил в силу, международная организация «Защитники животных» (ADI) запустила операцию под названием «Свобода» и создала в стране временный центр для ухода за спасенными животными.
Всего из цирков Гватемалы забрали 17 львов и тигров. Трое из них на прошлой неделе нашли новый дом. Кимбу, Симбу и Макса перевезли в приют для животных Big Cat Rescue, который находится недалеко от Тампы во Флориде.
Остальные тигры и львы будут перевезены в заповедник дикой природы в Южной Африке, где уже находятся 25 львов, которых ADI вызволила из цирков в Перу и Колумбии.
На сегодняшний день запрет на использование диких животных в цирках введен в 46 странах мира. «Защитники животных» выступают за повсеместный запрет, поскольку цирки не могут предоставить животным адекватные возможности для поддержания физического и психологического здоровья.