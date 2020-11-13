Три детеныша панды повздорили из-за бамбука: видео

Очаровательное видео было снято на исследовательской базе по разведению панд в Чэнду.

Детеныши родились в начале этого года, когда центр был временно закрыт для посетителей из-за вспышки коронавируса. Двое из них являются братом и сестрой — их 17 марта родила 16-летняя панда по имени Фува. Медвежата были названы в честь двух знаменитых закусок из Чэнду и Ухани, в знак солидарности с жителями тогдашнего эпицентра эпидемии. Самку назвали Жэганьмянь — это горячая и сухая лапша из Ухани, а ее младший брат получил имя Даньхунгао, в честь сычуаньских пирожков с жареным яйцом.

Четыре дня спустя в центре родился Чун Шэна («рожденный весной»), детеныш мужского пола, появившийся на свет от 11-летней панды Чжи Чжи.

По словам Чэнь Юкуня, эксперта по пандам из китайского отделения Panda World в Фучжоу, среди всех самок панд только 20 процентов плодовиты, а у остальных 80 процентов возникают проблемы с формированием здоровых яйцеклеток. Кроме того, самка панды бывает готова к спариванию только в течение 48 часов один раз в год, что затрудняет организацию спаривания или искусственного осеменения.

Немного неуклюжие и забавные ссоры за бамбук – не редкость у панд. Сотрудники китайских центров по разведению этих животных регулярно снимают потасовки животных за сочные стебли и листья этого растения.