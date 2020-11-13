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Звери

Три детеныша панды повздорили из-за бамбука: видео

National Geographic Россия
13 ноября 2020
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Фото: gill_penney / Flickr
Когда дело доходит до еды, каждый сам за себя.

Три детеныша панды устроили потасовку в вольере после того, как смотрители дали им связку стеблей бамбука. Двое медвежат яростно пытались схватить друг друга, тогда как третий оставался относительно спокойным, наслаждаясь своей горсткой листьев с другой стороны. 

Голодные медвежата были настолько сосредоточены на еде, что полностью проигнорировали поток посетителей, идущих к вольеру и наблюдающих за разыгравшейся сценой.

Очаровательное видео было снято на исследовательской базе по разведению панд в Чэнду. 

Детеныши родились в начале этого года, когда центр был временно закрыт для посетителей из-за вспышки коронавируса. Двое из них являются братом и сестрой — их 17 марта родила 16-летняя панда по имени Фува. Медвежата были названы в честь двух знаменитых закусок из Чэнду и Ухани, в знак солидарности с жителями тогдашнего эпицентра эпидемии. Самку назвали Жэганьмянь — это горячая и сухая лапша из Ухани, а ее младший брат получил имя Даньхунгао, в честь сычуаньских пирожков с жареным яйцом. 

Четыре дня спустя в центре родился Чун Шэна («рожденный весной»), детеныш мужского пола, появившийся на свет от 11-летней панды Чжи Чжи. 

По словам Чэнь Юкуня, эксперта по пандам из китайского отделения Panda World в Фучжоу, среди всех самок панд только 20 процентов плодовиты, а у остальных 80 процентов возникают проблемы с формированием здоровых яйцеклеток. Кроме того, самка панды бывает готова к спариванию только в течение 48 часов один раз в год, что затрудняет организацию спаривания или искусственного осеменения.

Немного неуклюжие и забавные ссоры за бамбук – не редкость у панд. Сотрудники китайских центров по разведению этих животных регулярно снимают потасовки животных за сочные стебли и листья этого растения. 

Посмотрите на ухаживания и спаривание панд в дикой природе, которые впервые удалось снять упорным режиссерам документального фильма о бамбуковых медведях. 

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