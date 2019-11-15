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Звери

Три коровы, которых «Дориан» смыл в океан, обнаружены живыми на барьерных островах

15 ноября 2019
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Фото: Rhonda Hunter Photography
Животные каким-то образом преодолели расстояние в восемь километров по воде.

Ураган «Дориан», который пронесся над Багамами и Северной Каролиной, стал причиной разрушений и других катастрофических инцидентов. 1200 людей считались пропавшими без вести, а также местный эндемик – багамский поползень – возможно, оказался стерт с лица земли. Пострадали и другие животные: так, коров, принадлежащих стаду на острове Седар Внешних отмелей Северной Каролины, смыло в воду возникшим в результате непогоды «мини-цунами». Их считали погибшими, пока животных не обнаружили смотрители в национальном парке на мысе Лукаут.

Сотрудники парка не исключают, что из-за урагана коров вынесло в море, и они преодолели восемь километров вплавь. Одна из коров была найдена спустя месяц после урагана на острове North Core, две других – через полтора месяца. Им повезло, что они не попали в Атлантический океан, как случилось с некоторыми лошадьми, пострадавшими во время урагана. 

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«Этим коровам точно есть, что рассказать», – пошутил пресс-секретарь национального парка, где были обнаружены животные. 

Ураган «Дориан», обрушился на Северную Каролину в начале сентября после того, как опустошил Багамские острова. Он не пожалел ни людей, ни строений: разрушил тысячи домов, прекратил работу аэропортов и оставил тысячи людей на пострадавших островах ждать помощи: еды, чистой воды и лекарств. 