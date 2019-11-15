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Звери

Трёхрогого оленя обнаружили в лесу Мичигана: фото

15 ноября 2019
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Трехрогий белохвостый олень (Odocoileus virginianus)
Фото: Steve Lindberg/facebook.com
Животное не против попозировать для снимков.

Снимок редкого оленя сделал бывший депутат штата Мичиган (США) Стив Линдберг. Экс-парламентарий живет в небольшом городке Маркетт и регулярно публикует фотографии диких животных в фейсбуке.

Линдберг прогуливался со своей девушкой в лесу, когда заметил белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) с тремя рогами. По словам фотографа, ранее подобных оленей он не встречал. У рогов запечатленного оленя, как отмечает Линдберг, можно заметить девять или 12 отростков — в зависимости от того, учитываются ли два маленьких выступа на правом роге и небольшой выступ на левом.

Два дня спустя Линдберг опубликовал еще одну фотографию необычного оленя в ответ на обвинения пользователей Facebook в использовании фотошопа.

Стив Эдвардс, местный ветеринар, заявил, что олень здоров, а аномалия могла возникнуть ещё в эмбриональной фазе животного. 