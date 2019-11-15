Трёхрогого оленя обнаружили в лесу Мичигана: фото

Снимок редкого оленя сделал бывший депутат штата Мичиган (США) Стив Линдберг. Экс-парламентарий живет в небольшом городке Маркетт и регулярно публикует фотографии диких животных в фейсбуке.

Линдберг прогуливался со своей девушкой в лесу, когда заметил белохвостого оленя (Odocoileus virginianus) с тремя рогами. По словам фотографа, ранее подобных оленей он не встречал. У рогов запечатленного оленя, как отмечает Линдберг, можно заметить девять или 12 отростков — в зависимости от того, учитываются ли два маленьких выступа на правом роге и небольшой выступ на левом.