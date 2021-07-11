Турция признала права животных

Комментируя новый закон, заместитель председателя парламентской группы партии Махир Юнал добавляет: «Животные больше не будут рассматриваться как товары: они живые существа». Исходя из этого в зоомагазинах запретят продажу кошек и собак: это является неэтичным и плохо отражается на их здоровье.

Владельцы кошек и собак должны будут их стерилизовать и вакцинировать. Обязательной становится регистрация, что позволит найти безответственного хозяина, решившего избавиться от надоевшего питомца. Умышленный отказ от домашнего животного будет караться штрафом в размере до 2000 турецких лир (примерно 230 долларов США).

И наконец закон расширяет полномочия полиции, которая теперь получила право создавать отдельные опергруппы для выявления участников петушиных и собачьих боев. Экологи отмечают, что в документ вошли не все важные вопросы, и планируют продолжить давление на правительство. В частности, не определены права сельскохозяйственных животных, а также не поддержана инициатива по запрету участия представителей фауны в цирковых представлениях.

За небольшим исключением, жители Турции хорошо относятся к бездомным животным. По данным на 2018 год, только в Стамбуле насчитывалось 162 970 уличных кошек и 128 900 собак. Люди заботятся о них, подкармливают — вплоть до того, что именно здесь появились первые в мире автоматические кормушки для четвероногих обитателей улиц.