Турция признала права животных

9 июля парламент Турции одобрил законопроект о правах животных, представленный правящей Партией справедливости и развития. Еще в 2019 году под давлением общественности была создана Законодательная комиссия, прорабатывавшая этот вопрос с некоммерческими организациями, активистами и экспертами. В задачу входило обновление действовавшего на тот момент законодательства.
В Турции животные уже имели определенный уровень защиты, но за жестокое обращение с ними полагался штраф, сопоставимый со штрафом за уничтожение имущества. Ключевое отличие нового закона — пересмотр категории преступлений. Теперь те, кто причиняет животным мучения, рассматриваются наравне с преступниками, совершающими противоправные действия по отношению к людям. В случаях тяжелых издевательств над зверями, и особенно с летальным исходом, суд может назначить им тюремное заключение на срок от полугода до 4 лет без права замены штрафом.
Комментируя новый закон, заместитель председателя парламентской группы партии Махир Юнал добавляет: «Животные больше не будут рассматриваться как товары: они живые существа». Исходя из этого в зоомагазинах запретят продажу кошек и собак: это является неэтичным и плохо отражается на их здоровье.
Владельцы кошек и собак должны будут их стерилизовать и вакцинировать. Обязательной становится регистрация, что позволит найти безответственного хозяина, решившего избавиться от надоевшего питомца. Умышленный отказ от домашнего животного будет караться штрафом в размере до 2000 турецких лир (примерно 230 долларов США).
И наконец закон расширяет полномочия полиции, которая теперь получила право создавать отдельные опергруппы для выявления участников петушиных и собачьих боев. Экологи отмечают, что в документ вошли не все важные вопросы, и планируют продолжить давление на правительство. В частности, не определены права сельскохозяйственных животных, а также не поддержана инициатива по запрету участия представителей фауны в цирковых представлениях.
За небольшим исключением, жители Турции хорошо относятся к бездомным животным. По данным на 2018 год, только в Стамбуле насчитывалось 162 970 уличных кошек и 128 900 собак. Люди заботятся о них, подкармливают — вплоть до того, что именно здесь появились первые в мире автоматические кормушки для четвероногих обитателей улиц.