Тушу гигантского финвала вымыло к берегам Италии

Власти обнаружили тушу 17 января, а после отбуксировали ее в близлежащий порт Неаполя. Кит имел длину около 20 метров и, вероятно, весил более 77 тонн — по всей видимости, это был один из самых больших финвалов, когда-либо обнаруженных в Средиземном море.

Водолазы береговой охраны впервые обнаружили финвала после того, как детеныш животного заплыл в гавань Сорренто и попал в беду. Маленький финвал несколько раз врезался головой в стены гавани, прежде чем отступить под воду; когда водолазы последовали за ним, они обнаружили труп кита.

Предполагается, что детеныш был ребенком погибшего финвала. В настоящее время морские биологи в Неаполе пытаются выяснить причины смерти животного.