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Тушу гигантского финвала вымыло к берегам Италии

National Geographic Россия
25 января 2021
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Фото: Coast Guard of Italy
Животное также известно под именами сельдяной кит или настоящий полосатик.

Власти обнаружили тушу 17 января, а после отбуксировали ее в близлежащий порт Неаполя. Кит имел длину около 20 метров и, вероятно, весил более 77 тонн — по всей видимости, это был один из самых больших финвалов, когда-либо обнаруженных в Средиземном море.

Водолазы береговой охраны впервые обнаружили финвала после того, как детеныш животного заплыл в гавань Сорренто и попал в беду. Маленький финвал несколько раз врезался головой в стены гавани, прежде чем отступить под воду; когда водолазы последовали за ним, они обнаружили труп кита.

Предполагается, что детеныш был ребенком погибшего финвала. В настоящее время морские биологи в Неаполе пытаются выяснить причины смерти животного.

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Финвал (Balaenoptera physalus) является близким родственником синего кита (Balaenоptera musculus) и вторым по величине животным планеты. Взрослые особи, обитающие в Северном полушарии, достигают длину от 18 до 24 метров, в Южном полушарии финвалы несколько крупнее — от 20 до 27 метров в длину. В отличие от большинства других видов китов самки финвалов крупнее самцов, однако весят примерно столько же — от 40 до 70 тонн.

Финвалы встречаются во всех океанах, однако избегают прибрежных регионов. В зимние месяцы они мигрируют в субтропические, умеренно тёплые широты, где спариваются и рождают на свет потомство. Летом они мигрируют в более холодные широты Арктики и Антарктики для добычи еды.

Финвалы имеют статус уязвимого вида по классификации Международного союза охраны природы. Интенсивная охота сократила их популяцию, и, по оценкам экспертов, сегодня их насчитывается немногим более 50 тысяч особей.

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