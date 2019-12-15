Рыбы-пенисы заполнили 3 километра калифорнийского пляжа: фото

После сильного ночного шторма жители Калифорнийского залива обнаружили, что их местный пляж наводнен тысячами эухирид (Urechis caupo) — морских многощетинковых червей. В англоязычных странах из-за своей формы это животное получило неофициальное название «рыба-пенис».

По словам местного жителя Дэвида Форда, существа заполнили не меньше трех километров побережья.