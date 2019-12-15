Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Звери

Рыбы-пенисы заполнили 3 километра калифорнийского пляжа: фото

15 декабря 2019
16742007555_88cd78a500_5k.jpg
Эухириды (Urechis caupo)
Фото: Ryan Bodenstein/flickr.com
Рыба-пенис
Эухириды (Urechis caupo)
Фото: j l t/flickr.com
Тысячи морских червей выбросило во время ночного шторма.

После сильного ночного шторма жители Калифорнийского залива обнаружили, что их местный пляж наводнен тысячами эухирид (Urechis caupo) — морских многощетинковых червей. В англоязычных странах из-за своей формы это животное получило неофициальное название «рыба-пенис».

По словам местного жителя Дэвида Форда, существа заполнили не меньше трех километров побережья.

«Эти существа были разбросаны повсюду. По всему пляжу выстроились чайки, которые ели [эухирид] в таком количестве, что едва держались на ногах», — Дэвид Форд.

Большая часть из них зарывается в песок или ил, где живет в U-образных норках. Они выделяют изо рта слизь, создающую липкую сеть в норе. Эухириды питаются бактериями, отлавливая их этой слизевой сетью. Они также прогоняют сквозь нее воду, сокращая тело. Затем сеть поглощается животным вместе с прилипшей к ней пищей.

«Сильные штормы — особенно в годы Эль-Ниньо — вполне могут осадить литоральную зону, разорвать отложения и выбросить их содержимое на берег», — объяснил Парр появление существ на калифорнийском побережье.