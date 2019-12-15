Рыбы-пенисы заполнили 3 километра калифорнийского пляжа: фото
После сильного ночного шторма жители Калифорнийского залива обнаружили, что их местный пляж наводнен тысячами эухирид (Urechis caupo) — морских многощетинковых червей. В англоязычных странах из-за своей формы это животное получило неофициальное название «рыба-пенис».
По словам местного жителя Дэвида Форда, существа заполнили не меньше трех километров побережья.
This may just be the weirdest thing you've seen today!— Bay Nature magazine (@BayNature) December 11, 2019
Thousands of these marine worms, called fat innkeeper worms—or "penis fish"—washed up on Drake's Beach after a recent storm. 🌊 But why? https://t.co/MwY6xkN3kb pic.twitter.com/vGMpSvGoAT
Большая часть из них зарывается в песок или ил, где живет в U-образных норках. Они выделяют изо рта слизь, создающую липкую сеть в норе. Эухириды питаются бактериями, отлавливая их этой слизевой сетью. Они также прогоняют сквозь нее воду, сокращая тело. Затем сеть поглощается животным вместе с прилипшей к ней пищей.
«Сильные штормы — особенно в годы Эль-Ниньо — вполне могут осадить литоральную зону, разорвать отложения и выбросить их содержимое на берег», — объяснил Парр появление существ на калифорнийском побережье.