Тюлени умеют издавать ультразвук под водой: видео

Еще одним объяснением может быть использование ультразвука для эхолокации. Так ультразвуком пользуются дельфины, киты и летучие мыши — он помогает им ориентироваться в условиях ограниченной видимости. Однако это исследование не дает доказательств того, что тюлени используют ультразвуковые сигналы для эколокации, поэтому до сих пор неизвестно, как тюлени Уэдделла перемещаются и находят добычу в месяцы почти полной темноты антарктической зимой

«На самом деле у нас в группе было много жарких дискуссий о том, используют ли тюлени эти ультразвук для эхолокации и если да, то каким именно образом. Мы хотели бы знать, кто издает ультразвуковые сигналы — самцы, самки, молодые особи или все вышеперечисленные.

И как тюлени используют эти звуки, когда они находятся на больших глуинах в поисках рыбы? Нам нужно сделать записи в большем количестве мест, чтобы иметь возможность соотносить звуки с поведением этих животных», — заключает Чико.

Посмотрите на тюленя, который на самом деле исполняет тему из «Звездных войн».