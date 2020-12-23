Тюлени умеют издавать ультразвук под водой: видео

Тюлень Уэдделла (Leptonychotes weddelii) считается самым южны млекопитающим в мире. Эти животные обитают во льдах Антарктиды, они способны нырять на глубину в 600 метров в поисках добычи и оставаться под водой в течение 80 минут. Исследователи уже давно интересуются «песнями» этих животных — впервые они идентифицировали 34 типа криков тюленей на звуковых частотах в 1982 году. Тогда они признали всю гамму этих звуков необходимыми для разного социального взаимодействия между особями.
В новом исследовании ученые из Орегонского университета выяснили, что тюлени могут общаться под водой на ультразвуковых частотах — и звучит это весьма необычно. Авторы работы напоминают, что люди в основном слышат в звуковом диапазоне от 20 до 20 000 герц, или 20 килогерц, тогда как за два года записи в подводной обсерватории в заливе Мак-Мердо были зафиксированы девять типов тональных ультразвуковых вокализаций тюленей на частоте до 50 килогерц.
Девять новых типов вокализации состояли из одного или нескольких голосовых элементов, имеющих основные ультразвуковые частоты. Одиннадцать звуковых элементов, включая разнообразные щебетание, свист и трели тюленей, были выше 20 кГц. Два превышали 30 кГц, а шесть всегда превышали 21 кГц. Один свист достиг 44,2 кГц, и еще один — 49,8 кГц. Гармоники или обертона некоторых вокализаций превышали 200 кГц.
Звуки тюленей под водой удалось зафиксировать с помощью специального гидрофона (подводного микрофона), установленного в проливе Мак-Мердо в Антарктиде в 2017 году. Исследователи пока не могут точно ответить на вопрос, что означают эти ультразвуковые вокализации в репертуаре тюленей. Эти животные относятся к 33 видам плавающих ластоногих млекопитающих, наряду с морскими львами и моржами. До сих пор считалось, что все эти животные общаются только на слышимом нами звуковом уровне.
По словам Чико, возможно, тюлени издают такие звуки просто для того, чтобы «выделиться среди всего низкочастотного шума, как при переключении на другой канал для связи».
Еще одним объяснением может быть использование ультразвука для эхолокации. Так ультразвуком пользуются дельфины, киты и летучие мыши — он помогает им ориентироваться в условиях ограниченной видимости. Однако это исследование не дает доказательств того, что тюлени используют ультразвуковые сигналы для эколокации, поэтому до сих пор неизвестно, как тюлени Уэдделла перемещаются и находят добычу в месяцы почти полной темноты антарктической зимой
«На самом деле у нас в группе было много жарких дискуссий о том, используют ли тюлени эти ультразвук для эхолокации и если да, то каким именно образом. Мы хотели бы знать, кто издает ультразвуковые сигналы — самцы, самки, молодые особи или все вышеперечисленные.
И как тюлени используют эти звуки, когда они находятся на больших глуинах в поисках рыбы? Нам нужно сделать записи в большем количестве мест, чтобы иметь возможность соотносить звуки с поведением этих животных», — заключает Чико.
Посмотрите на тюленя, который на самом деле исполняет тему из «Звездных войн».