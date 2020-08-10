Тюленья дружба: первая встреча человека с морским леопардом

Но уже первые мгновения, проведенные наедине с животными, развеяли его опасения. Одна тюлениха в знак доброго расположения пыталась вручить ему пойманного пингвина — так они стали друзьями. Тюлениха часто приплывала к нему и даже отбирала пингвинов у сородичей, чтобы отдать их «приятелю». Пол говорил, что никогда не забудет эти встречи.

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