Тюленья школа: биологи узнали, чему взрослые тюлени учат своих детенышей

У большинства других видов тюленей детеныши кормятся грудью на суше до четырех недель, и только потом заходят в воду. С этого момента они сразу учатся и плавать, и добывать себе пищу. А малыши тюленя Уэдделла в свое первое плавание отправляются в возрасте 2 недель, но к самостоятельной охоте не приступают. Около семи недель они питаются исключительно материнским молоком, и только затем отлучаются от груди и ищут пропитание сами.

Исследовательская группа отправилась в Антарктику в 2017 году. Ученые наблюдали и фиксировали, насколько глубоко ныряли юные тюлени Уэдделла, в какое время суток, и сколько времени они проводили в воде. Эту информацию специалисты затем сравнили с поведением самок тюленей, и оказалось, что данные совпадают: малыши находились в воде одновременно с матерями.

На основании этого можно сделать вывод о том, что матери передавали детенышам те или иные навыки. Однако вряд ли они учили добывать пищу, поскольку малыши еще не ныряли на достаточную для этого глубину. Проанализировав весь собранный материал, биологи решили, что мама учит тюлененка плавать и ориентироваться в воде с температурой -2 °C. Поскольку большая часть плавания в Антарктиде происходит под слоем льда, одним из самых важных уроков может быть поиск лунок, где тюлень запасается воздухом. Детенышам необходимо дышать каждые шесть минут, и в среднем они задерживают дыхание менее чем на три минуты.

Этот вывод объясняет данные статистики: одна из самых частых причин смерти молодых тюленей Уэдделла — это утопление из-за нехватки воздуха. Очень важно, чтобы животные с детства научились навигации, пока сами не разовьют способность задерживать дыхание на длительное время.

Взрослые тюлени Уэдделла — лучшие ластоногие ныряльщики: они способны не дышать до 90 минут. Для сравнения, обыкновенный тюлень (Phoca vitulina) задерживает дыхание не более чем на полчаса, но ему и не приходится выживать в настолько холодной среде.