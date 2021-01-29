У голых землекопов обнаружились необычные акценты

Оказалось, что голые землекопы пополнили ряды животных с «подтвержденным вокальным диалектом». Их вокализации различаются в зависимости от того, откуда они родом — точно так же, как мы говорим с разными акцентами. Среди других членов этой группы вокалистов — китообразные, летучие мыши, певчие птицы и, конечно, приматы. Однако у землекопов обнаружились странности и тут: диалект голого землекопа меняется, учитывая их странную социальную структуру, похожую на жизнь в муравьиных колониях. Иными словами, акцент этих грызунов напрямую зависит от акцента королевы их колонии.

«Королеве приходится управлять 300 особями в колонии, и это непростая задача», — отмечает нейробиолог Элисон Баркер из Центра молекулярной медицины Макса-Дельбрюка (MDC) в Берлине. «Поэтому я думаю, что общий диалект действительно помогает в этом».

Голые землекопы довольно болтливы. Среди их репертуара можно выделить по крайней мере 17 различных вариантов писков, щебета и похрюкивания. Самый частый звук — это тихое чириканье, которое они используют в качестве приветствия. На такой призыв другая особь обязательно откликается — что-то вроде пароля.

Баркер и ее коллеги проанализировали более 36 000 звуков у 166 землекопов из семи колоний, расположенных в Германии и Южной Африке. Затем команда обучила нейросеть изучать образцы «чириканья», что позволило им надежно идентифицировать особей в любой отдельной колонии только по их звукам. Воспроизводя сигналы отдельным грызунам, исследователи наблюдали гораздо более высокую скорость реакции на приветствие из своей собственной колонии, чем из других, что демонстрирует уникальность «говора» каждой колонии.