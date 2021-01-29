У голых землекопов обнаружились необычные акценты

Кажется, голые землекопы никогда не перестанут нас удивлять. Казалось бы — ну, живут где-то там под землей небольшие безобидные грызуны, морщинистые и лишенные шерсти. Но нет, у этих зверьков масса отличий от своих сородичей. Например, землекопы живут колониями, похожими на муравьиные, во главе с королевой, которая единственная имеет право на размножение. А еще они могут жить без воды и обходиться без кислорода, не боятся боли и отличаются чрезвычайно длинным сроком жизни. Недавно ученые также узнали, что эти грызуны избавились от слуха в процессе революции, жаждут завоеваний и берут в плен чужих детенышей.
Но и это не предел — новое открытие о землекопах совершила команда ученых во главе с нейробиологом Элисон Баркер. Их статья опубликована в журнале Science.
Оказалось, что голые землекопы пополнили ряды животных с «подтвержденным вокальным диалектом». Их вокализации различаются в зависимости от того, откуда они родом — точно так же, как мы говорим с разными акцентами. Среди других членов этой группы вокалистов — китообразные, летучие мыши, певчие птицы и, конечно, приматы. Однако у землекопов обнаружились странности и тут: диалект голого землекопа меняется, учитывая их странную социальную структуру, похожую на жизнь в муравьиных колониях. Иными словами, акцент этих грызунов напрямую зависит от акцента королевы их колонии.
«Королеве приходится управлять 300 особями в колонии, и это непростая задача», — отмечает нейробиолог Элисон Баркер из Центра молекулярной медицины Макса-Дельбрюка (MDC) в Берлине. «Поэтому я думаю, что общий диалект действительно помогает в этом».
Голые землекопы довольно болтливы. Среди их репертуара можно выделить по крайней мере 17 различных вариантов писков, щебета и похрюкивания. Самый частый звук — это тихое чириканье, которое они используют в качестве приветствия. На такой призыв другая особь обязательно откликается — что-то вроде пароля.
Баркер и ее коллеги проанализировали более 36 000 звуков у 166 землекопов из семи колоний, расположенных в Германии и Южной Африке. Затем команда обучила нейросеть изучать образцы «чириканья», что позволило им надежно идентифицировать особей в любой отдельной колонии только по их звукам. Воспроизводя сигналы отдельным грызунам, исследователи наблюдали гораздо более высокую скорость реакции на приветствие из своей собственной колонии, чем из других, что демонстрирует уникальность «говора» каждой колонии.
Позже Баркер и ее команда организовали еще один эксперимент: они брали детенышей из одной колонии и отправляли расти в другую, чтобы проверить, сохраняется ли акцент генетически (переходит от родителей) или появляется благодаря окружению. К трем месяцам детеныши успешно переняли позывы своей новой колонии. За два года изучения одна из колоний потеряла двух королев. Это позволило исследователям зафиксировать изменения акцентов колонии во время ее перехода от одной правительницы к другой.
«Мы утверждаем, что когда королева отсутствует, диалект колонии пропадает, поэтому кажется, что она важна не только для поддержания контроля над колонией, но и для поддержания некоторых сигналов, необходимых для сохранения единения в колонии», - поясняет Баркер.
Когда в колонии появилась новая королева, ее подданные вскоре приспособились к ее версии приветственного призыва. Это показывает, что даже во взрослом возрасте землекопы способны изучать новые версии звуков, демонстрируя, что их язык является культурным плодом, а не генетическим. Землекопы чрезвычайно территориальные существа, и их приветственная система позволяет им мгновенно распознавать захватчиков, которых они без колебаний атакуют и убивают.
Это первый пример передачи социальной информации через звук у грызунов — существ, которые сильно отличаются от других животных с такой системой вокализации. Такое предположение о конвергентной эволюции (где эволюция находит одно и то же решение проблемы у разных видов, не связанных напрямую) добавляет все больше доказательств того, что сложные вокализации тесно взаимосвязаны со сложностью социальной структуры у отдельных видов.