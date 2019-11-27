У погибшего оленя в Таиланде обнаружили 7 кг пластика в желудке

Олень возрастом около 10 лет был найден мертвым в национальном парке провинции Нан в 630 км к северу от Бангкока.

После вскрытия в желудке животного были обнаружены около семи килограммов пластиковых отходов: в основном это были пакеты и упаковки от пищевых продуктов, а также среди них оказались полотенце, чье-то нижнее белье и кофейная гуща.

Директор охраняемого района в национальном парке Кхун Сатан сообщил, что вероятной причиной смерти животного стал съеденный пластик.



(Office of Protected Area Region)

Таиланд является одним из крупнейших в мире потребителей пластика. В среднем каждый таец в год выбрасывает около трех тысяч единиц одноразовой пластиковой упаковки, будь то обычные пакеты, упаковки от уличной еды, из бакалейных магазинов и от кофе на вынос.

Ранее несколько крупных предприятий розничной торговли Таиланда (среди них – 7-Eleven) обязались прекратить раздачу одноразовых пластиковых пакетов к январю следующего года.

Раньше пластик находили в основном в желудках погибших морских обитателей: например, в желудке мертвого кашалота нашли более тысячи пластиковых фрагментов.