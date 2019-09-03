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Звери

У собак разных пород – разные мозги: исследование Гарвардского университета

03 сентября 2019
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Фото: Nicole.Kelly / Jay Melnick / Flickr.com
Налицо результат многовекового существования рядом с человеком.

Команда учёных во главе с профессором Гарвардского университета Эйрин Хект изучила снимки МРТ 62 собак 33 разных пород: как самок, так и самцов разных возрастов. Исследователи обнаружили, что мозги собак разных пород сильно отличаются друг от друга – причём дело не в разных габаритах и конституции.

Особое внимание уделили шести участкам мозга – каждый из них по-разному развит у разных пород. Учёные объяснили это особенностями пород: некоторые собаки выводились как охранники, другие – как компаньоны, третьи – как охотники (причём некоторые породы выслеживают зверьё по запаху, другие больше полагаются на зрение).

Биологи пришли к выводу, что многие из пород, которые мы знаем сегодня, стали результатом желания людей иметь собак с различными навыками, которые делают их подходящими для выполнения определенных задач, таких как защита, охота или общение.

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