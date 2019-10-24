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Звери

У золотистого ретривера родился зеленый щенок

24 октября 2019
Необычного питомца назвали Мохито.

В Вермельскирхене, в Северном Рейне-Вестфалии, в помете белых щенков золотистого ретривера родилась собака мятно-зеленого цвета.

По словам ветеринара Кристиана Димитриадиса, такие щенки, как Мохито, – с зеленым отливом на меху – встречаются крайне редко.

Причиной такого окраса стал зеленый пигмент биливердин, который высвободился при растворении плаценты. В ближайшее время зеленый оттенок шерсти должен сойти.

Вместе с Мохито на свет появились еще восемь щенков с обычным окрасом.

Золотистый ретривер – охотничья порода, выведенная в середине XIX века в Англии, но официально признанная лишь в 1913 году. В XXI веке золотистый ретривер – одна из самых популярных пород в мире, уступающая лишь лабрадору-ретриверу.