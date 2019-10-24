У золотистого ретривера родился зеленый щенок

В Вермельскирхене, в Северном Рейне-Вестфалии, в помете белых щенков золотистого ретривера родилась собака мятно-зеленого цвета.
По словам ветеринара Кристиана Димитриадиса, такие щенки, как Мохито, – с зеленым отливом на меху – встречаются крайне редко.
The mint green golden retriever puppy "Mojito" sleeps between other puppies in Wermelskirchen in the Rheinisch-Bergisch district, Germany. 📷 Marcel Kusch/@GettyImages — https://t.co/fGevB80oaE pic.twitter.com/W2tM33OXUf— Yahoo News Photos (@yahoophoto) October 22, 2019
Причиной такого окраса стал зеленый пигмент биливердин, который высвободился при растворении плаценты. В ближайшее время зеленый оттенок шерсти должен сойти.
Вместе с Мохито на свет появились еще восемь щенков с обычным окрасом.
Золотистый ретривер – охотничья порода, выведенная в середине XIX века в Англии, но официально признанная лишь в 1913 году. В XXI веке золотистый ретривер – одна из самых популярных пород в мире, уступающая лишь лабрадору-ретриверу.