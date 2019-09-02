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Звери

Учёные сделали редким летучим мышам педикюр. Но зачем?

02 сентября 2019
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Фото: twitter.com/OfficialZSL
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Фото: twitter.com/OfficialZSL
Этих редких зверей считали исчезнувшими! Пещера на Кубе – их последнее убежище.

Это Natalus primus – редкий вид воронкоухих летучих мышей. В 1992 их даже считали вымершими, но потом нашли в пещере на Кубе (точнее, на полуострове Гуанаакабибес, это на западе страны). Сейчас их не больше 750 особей – вот и вся популяция.

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Фото: twitter.com/OfficialZSL

Недавние подсчёты провели учёные из Зоологического общества Лондона. Они использовали низкотехнологичный, но эффективный метод для маркировки – лак для ногтей. Обычно, чтобы упростить идентификацию, зоологи окольцовывают животных или надевают на них ошейники – но это может повлиять на полёт и поведение летучих мышей. Наносить лак – «затратно по времени, зато этот способ позволил поближе познакомиться с животными», пояснил исследователь Хосе Мануэль Де ла Круз.

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Новая оценка численности, как надеются учёные, даст основания присвоить виду статус IUCN «находящегся на грани полного исчезновения» вместо «уязвимого».

Это добольно миниатюрные зверьки около 5 см в длину (размах крыльев больше). Они питаются насекомыми и не переносят неволю. 

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