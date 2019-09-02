Учёные сделали редким летучим мышам педикюр. Но зачем?

Это Natalus primus – редкий вид воронкоухих летучих мышей. В 1992 их даже считали вымершими, но потом нашли в пещере на Кубе (точнее, на полуострове Гуанаакабибес, это на западе страны). Сейчас их не больше 750 особей – вот и вся популяция.

Фото: twitter.com/OfficialZSL

Недавние подсчёты провели учёные из Зоологического общества Лондона. Они использовали низкотехнологичный, но эффективный метод для маркировки – лак для ногтей. Обычно, чтобы упростить идентификацию, зоологи окольцовывают животных или надевают на них ошейники – но это может повлиять на полёт и поведение летучих мышей. Наносить лак – «затратно по времени, зато этот способ позволил поближе познакомиться с животными», пояснил исследователь Хосе Мануэль Де ла Круз.

Новая оценка численности, как надеются учёные, даст основания присвоить виду статус IUCN «находящегся на грани полного исчезновения» вместо «уязвимого».

Это добольно миниатюрные зверьки около 5 см в длину (размах крыльев больше). Они питаются насекомыми и не переносят неволю.