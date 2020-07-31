Угандская белозубка-броненоска может выдержать нагрузку на тело, превышающую её массу в 1000 раз

Крошечная Scutisorex somereni достигает в длину лишь 15 сантиметров и имеет массу около 110 граммов, отчего кажется очень хрупкой. Однако она способна выдержать нагрузку на тело, в 1 000 раз превышающую её массу! Как такое возможно?

Оказывается, причина в необычном строении скелета этого зверька, которым не может похвастаться ни одно другое мелкое позвоночное. Так, позвоночник белозубки-броненоски составляет 4% массы тела, а не 0,5-1,6%, как у других мелких млекопитающих. Кроме того, все её позвонки состоят не только из боковых отростков, но и нижних (вентральных), и верхних (дорсальных). Также поясничный отдел позвоночника имеет 11 позвонков, а не 5, как у других позвоночных. Всё это значительно укрепляет позвоночник и придает ему наибольшую подвижность.

К слову, благодаря уникальному строению скелета белозубка-броненоска способна питаться достаточно длинными беспозвоночными, достигающими пяти сантиметров в длину. В её рацион обычно входят малощетинковые черви, жуки, муравьи, бабочки и другие беспозвоночные. Встретить уникального зверька можно в лесах Демократической Республики Конго, Уганды и Руанды.

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