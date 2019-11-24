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Звери

Улыбчивый волчара, пушистый манулёнок и другие: участники конкурса «Фотоловушка-2019»

Анастасия Крутикова
24 ноября 2019
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Величавая поступь амурского тигра в нацпарке «Земля леопарда»
Конкурс самых удачных кадров с фотоловушек – целая сокровищница украдкой подсмотренных историй дикой звериной жизни.

В этом году уже в пятый, юбилейный, раз проходит конкурс «Фотоловушка-2019», учрежденный ООО "Проект "Лесной Мониторинг" с помощью организаций-партнеров. 

Заповедные территории со всей страны прислали на него массу красивых, уникальных, забавных и трогательных снимков с фотоловушек. В этом году в их объективы попали выдры и соболя, гималайские и бурые медведи, кабаны и косули, олени и барсуки, амурские тигры и дальневосточные леопарды, снежные барсы и уссурийские куницы и еще множество других зверей; в общем, на снимках запечатлены представители российской фауны во всем пушистом многообразии. 

Конкурс призван показать возможности современных технологий, в частности внедренных некоторое время назад и получивших широкое распространение фотоловушек, а также поощрить использование современных видов оборудования, направленных на изучение, наблюдение и охрану биоресурсов.

Вот лишь некоторые удачные кадры, ставшие номинантами конкурса: 

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Амурские тигрята играют в догонялки в ФГБУ "Заповедное Приамурье", заповедник «Большехехцирский»
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На один из снимков даже попался любопытный сайгак в зимнем облачении – это произошло в государственном природном заказнике «Степной» Астраханской области
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Волк беззастенчиво улыбается прямо в камеру фотоловушки Саяно-Шушенского заповедника
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Бурые медведи идут гуськом по лесной тропе. ФГБУ "Заповедное Приамурье", заповедник «Большехехцирский»
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Дальневосточный леопард на фоне золотой осени будто специально позирует на камеру фотоловушки в приморском нацпарке «Земля леопарда»
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Черноногий хорек на ночной охоте в Даурском заповеднике

В конкурсе четыре номинации: хищные (волки, медведи, куньи и прочие), кошачьи (их решили выделить в отдельную номинацию, потому что материала с полосатыми-пятнистыми любимцами интернета с фотоловушек приходит особенно много), копытные и смешанная номинация «Птицы и другие». Среди номинантов не только фотогеничные «любимцы» камер, которые часто ходят звериными тропами, но и скрытные и незаметные звери – например, харза, или уссурийская куница.

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Харза бежит по своим делам в «Земле леопарда»
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Целое харзиное семейство в «Земле леопарда»

Также в конкурсе могут участвовать не только снимки, но и видеозаписи ловушек – для этого создана даже отдельная рубрика. Среди видео тоже немало коротких историй из лесной и степной заповедной жизни. Например, на этом видео прелестный манулёнок терпеливо ждет отлучившуюся куда-то – наверняка на охоту – маму. Снято в Государственном природном биосферном заповеднике «Даурский».

А здесь запечатлен эпизод погони матерых волков за маралом в месте под названием Ручей Гашков Ключ, заповедник «Кузнецкий Алатау». 

Соболь в заповеднике «Тунгусский» похитил соленый хлеб, приготовленный для приманки лосей. 

Посмотреть список номинантов в рубриках «Фото» и «Видео» и проголосовать за собственного фаворита можно здесь. Голосование пройдет до 25 декабря 2019 года, а 29 декабря уже будут подведены итоги конкурса. 