Улыбчивый волчара, пушистый манулёнок и другие: участники конкурса «Фотоловушка-2019»

В этом году уже в пятый, юбилейный, раз проходит конкурс «Фотоловушка-2019», учрежденный ООО "Проект "Лесной Мониторинг" с помощью организаций-партнеров.

Заповедные территории со всей страны прислали на него массу красивых, уникальных, забавных и трогательных снимков с фотоловушек. В этом году в их объективы попали выдры и соболя, гималайские и бурые медведи, кабаны и косули, олени и барсуки, амурские тигры и дальневосточные леопарды, снежные барсы и уссурийские куницы и еще множество других зверей; в общем, на снимках запечатлены представители российской фауны во всем пушистом многообразии.

Конкурс призван показать возможности современных технологий, в частности внедренных некоторое время назад и получивших широкое распространение фотоловушек, а также поощрить использование современных видов оборудования, направленных на изучение, наблюдение и охрану биоресурсов.

Вот лишь некоторые удачные кадры, ставшие номинантами конкурса: