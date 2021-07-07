Умер Большой Джейк – самый высокий конь в мире

Гилберты купили жеребенка, когда тому было три года. По словам прежних хозяев, он обладал выдающимися показателями уже при появлении на свет: 109 кг, что примерно на 45 кг больше обычного. При этом оба его родителя обладали самыми обычными для брабансонов размерами. Брабансоны – это бельгийские тяжеловозы, и хотя они призваны быть массивными и крепкими лошадьми, обычно представители породы вырастают до 168–173 см при массе 900 кг.

В 2010 году эксперты Книги рекордов Гиннесса провели измерения Большого Джейка и признали его самой высокой живой лошадью в истории: 20.7 ладони, или 210,2 см в холке. Масса коня составляла 1133 кг. Никто так и не побил его рекорд до конца жизни. Гилберты держали его на ферме Смоки-Холлоу, куда туристы приезжали специально посмотреть на гиганта. Он также участвовал в соревнованиях, выставках и ярмарках. Его стойло было в два раза больше, чем у любой другой лошади на ферме, и он получал по два ведра зерна и огромному тюку сена в день.