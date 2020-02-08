Умер всемирно известный таскер Тим: слон с огромными бивнями

Тим был представителем слонов-таскеров (tusker). Этот термин закрепился за слонами с большими бивнями, и именно такие животные являются одной из главных мишеней для браконьеров. Однако Тим умер от естественных причин. О его смерти сообщили представители Службы дикой природы Кении (KWS).

KWS сообщила, что руководство Национального парка Амбосели, где обитал Тим и его стадо, прибыло на место смерти слона и охраняло тело, которое будет передано Национальному музею в Найроби.