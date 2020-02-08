Умер всемирно известный таскер Тим: слон с огромными бивнями

Тим был представителем слонов-таскеров (tusker). Этот термин закрепился за слонами с большими бивнями, и именно такие животные являются одной из главных мишеней для браконьеров. Однако Тим умер от естественных причин. О его смерти сообщили представители Службы дикой природы Кении (KWS).
KWS сообщила, что руководство Национального парка Амбосели, где обитал Тим и его стадо, прибыло на место смерти слона и охраняло тело, которое будет передано Национальному музею в Найроби.
Известный своими редкими величественными клыками, Тим был очень популярен среди туристов, посещавших Национальный парк Амбосели. Он считался особым представителем своего вида. Генеральный директор организации Wildlife Direct Паула Кахумбу, которая была знакома с Тимом более десяти лет, говорит, что он был одним из последних оставшихся в Кении великих таскеров (the great tusker).
«Великие бивни являются незаменимым символом уникального природного наследия нашего континента. Но их великолепные клыки действуют как магнит для браконьеров и охотников за трофеями, и это означает, что таким слонам постоянно угрожает опасность. Когда мы впервые встретились с Тимом, у него была очень тяжелая рана на спине, и он хромал. Его ранили местные жители, но даже тогда он оставался очень дружелюбным», — говорит Кахумбу.
10. Tim and his uncle Tolstoy ❤️— Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 5, 2020
Interestingly enough, Tolstoy was Tim's uncle but was two years younger than Tim.
Tolstoy's sister, Trista, was Tim's mom.
Trista was killed by poachers in 1977 when Tim was just 8-years-old. pic.twitter.com/pGWMippIoF
По словам Кахумбы, когда Тим вновь почувствовал себя хорошо и встал на ноги, совет директоров Wildlife Direct решил взять его под защиту. В 2016 году на Тима надели ошейник с датчиком GPS, и это сыграло важную роль в его спасении от браконьеров, а также защищало стадо, в котором он был вожаком. С другой стороны, рейнджерам приходилось постоянно отгонять стадо, которое совершало набеги на фермерские хозяйства.
В 2018 году Тим едва не погиб в болоте. Он застрял и не мог вылезти несколько часов, пока на помощь не пришли рейнджеры.
5. Tim was speared several times and thankfully the @SheldrickTrust vets were able to treat him and get him back on his feet.— Yashar Ali 🐘 (@yashar) February 5, 2020
When Tim got stuck in mud at 48, @SheldrickTrust @biglifeafrica @kwskenya gathered a large team to pull him out...a gargantuan task. pic.twitter.com/YFFERwVff6
Кахумба отмечает, что Тим был плодовитым самцом, и она уверена, что он стал папой множества слонят, которые живут в парке.
Имя Тим слон получил от Синтии Мосс, основательницы Фонда Амбосели по изучению слонов, в рамках самого продолжительного в истории исследования этого вида животных.
До смерти Тима в парке собирались провести церемонию с участием президента Кении Ухуру Кеньятты, на которой планировалось присвоить слонам Амбосели собственные имена.