Умерла самая знаменитая тигрица Индии

16-летняя бенгальская тигрица Колларвали, жившая в индийском заповеднике «Пенч», умерла в минувшие выходные. В дикой природе эти большие кошки редко доживают до 15 лет, и в свои 16 Колларвали уже сильно страдала от возрастных заболеваний. Она была очень необычной тигрицей, и о ее кончине скорбят все, кому довелось узнать о ней.
As a tribute to Queen #Collarwali. pic.twitter.com/75UHzhFBUj— Environment and Ecology for UPSC (@EnvirForUPSC) January 19, 2022
Колларвали стала первым представителем своего вида, получившим радиоошейник в этом заповеднике, и с ее помощью биологи смогли отслеживать ее перемещения и получать другие данные о жизни тигрицы. Имя хищницы так и переводится: «Та, что с ошейником».
Еще в детстве дикую кошку снимали в документальном фильме BBC о дикой природе «Шпион в джунглях», где рассказывалось о жизни четырех тигрят на протяжении двух лет. Фильм вызвал большой интерес и привлек внимание к заповеднику, а это, в свою очередь, позволило ему получать больше денег, которые направили на защиту его обитателей.
Интересно, что фильм был снят при помощи студии John Downer Productions, которая теперь отправляет к представителям фауны роботов, оснащенных камерами. Но в данном случае камеры были размещены на слонах, населяющих парк – съемка велась 14 лет назад.
За свою жизнь Колларвали родила 29 тигрят в восьми пометах – это необыкновенно высокий уровень плодовитости. Еще один рекорд состоит в том, что 25 из них выжили и выросли. Обычно лишь половина тигрят достигают взрослого возраста, и ученым не известна ни одна другая тигрица, воспитавшая такое количество детенышей.
Благодаря Колларвали бенгальские тигры в заповеднике перестали быть редкостью, а она сама получила почетную кличку «супермама».
В то время как большинство тигриц держат своих детенышей с собой более двух лет, Колларвали отпускала своих тигрят «в свободное плавание» гораздо раньше, но уже к тому времени они были готовы выживать самостоятельно. В качестве «материнской помощи» мать оставляла их в районах, полных дичи – их она разведывала заранее.
Тигрица отправилась в последний путь согласно индуистским традициям. Ее погребальное ложе украсили цветами и венками, которые принесли и сотрудники, и туристы. Затем над хищницей вознесли молитвы и совершили кремацию.
Touching farewell to #QueenOfPench by the locals, Madhya Pradesh.— Ankit Kurariya (@ankitKurariya) January 17, 2022
Acknowledged as a super mom for giving birth to 29 cubs, she was referred to as #Collarwali for being equipped with a radio collar.
She has left a legacy; it is mostly in India we see such humanness.
Om Shanti! pic.twitter.com/MO7hSa4086
Смотрители парка отмечают, что Колларвали обладала несвойственным тиграм дружелюбием; она спокойно подходила к посетителям заповедника, позволяя фотографировать себя и детенышей. При этом она была очень крупной, и многие принимали ее за самца. Другие тигры боялись вступать с ней в схватку, и она безраздельно правила на выбранной территории, получив еще одно имя – «Королева Пенча».
Ее уход – невосполнимая утрата, однако потомство, оставленное Колларвали, дает надежду на возрождение тигриных популяций.