Умерла самая знаменитая тигрица Индии

Колларвали стала первым представителем своего вида, получившим радиоошейник в этом заповеднике, и с ее помощью биологи смогли отслеживать ее перемещения и получать другие данные о жизни тигрицы. Имя хищницы так и переводится: «Та, что с ошейником».

Еще в детстве дикую кошку снимали в документальном фильме BBC о дикой природе «Шпион в джунглях», где рассказывалось о жизни четырех тигрят на протяжении двух лет. Фильм вызвал большой интерес и привлек внимание к заповеднику, а это, в свою очередь, позволило ему получать больше денег, которые направили на защиту его обитателей.

Интересно, что фильм был снят при помощи студии John Downer Productions, которая теперь отправляет к представителям фауны роботов, оснащенных камерами. Но в данном случае камеры были размещены на слонах, населяющих парк – съемка велась 14 лет назад.