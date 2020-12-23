Умерла старейшая в мире панда

О смерти панды сообщило руководство зоопарка в Чунцине в центральной части Китая. В октябре сотрудники зоопарка начали замечать вялость и потерю аппетита у животного, за которыми последовали затрудненное дыхание, дисбаланс и вздутие живота.
Медицинские эксперты из Китайского центра сохранения и исследования больших панд не смогли ничем помочь Синь Син. Патологоанатомическое исследование показало, что она умерла от полиорганной недостаточности в результате старения.
Средняя продолжительность жизни больших панд (Ailuropoda melanoleuca) в дикой природе составляет 20 лет, а в неволе эти медведи живут в среднем на пять лет дольше. Поэтому Синь Син считается уникальной долгожительницей. Только одна панда, Цзя Цзя, умершая в 2016 году также в возрасте 38 лет, прожила столько же, сколько и Синь Син.
Самка панды, чье имя переводится как «новая звезда», за свою долгую и плодотворную жизнь родила 36 детенышей, многие из которых сейчас проживают в таких странах, как США, Канада и Япония. Сообщается, что в общей сложности в мире проживает 153 её потомка.
Она родилась летом 1982 года в охраняемом заповеднике панд в Баосине, провинция Сычуань, и привезена в зоопарк Чунцина до того, как ей исполнился год.
По данным Всемирной федерации дикой природы, в мире осталось менее 1900 гигантских панд, большинство из которых живут в лесах умеренного пояса на юго-западе Китая.
Посмотрите, как панда сражается со снеговиком.