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Умерла старейшая в мире панда

National Geographic Россия
23 декабря 2020
Синь Син
Фото: YouTube
Панде по имени Синь Син было 38 лет.

О смерти панды сообщило руководство зоопарка в Чунцине в центральной части Китая. В октябре сотрудники зоопарка начали замечать вялость и потерю аппетита у животного, за которыми последовали затрудненное дыхание, дисбаланс и вздутие живота.

Медицинские эксперты из Китайского центра сохранения и исследования больших панд не смогли ничем помочь Синь Син. Патологоанатомическое исследование показало, что она умерла от полиорганной недостаточности в результате старения.

«Уход большой панды Синь Син – горе для нас, и мы информируем друзей отовсюду, которым небезразлична Синь Син», — говорится в заявлении зоопарка.

Средняя продолжительность жизни больших панд (Ailuropoda melanoleuca) в дикой природе составляет 20 лет, а в неволе эти медведи живут в среднем на пять лет дольше. Поэтому Синь Син считается уникальной долгожительницей. Только одна панда, Цзя Цзя, умершая в 2016 году также в возрасте 38 лет, прожила столько же, сколько и Синь Син.

Самка панды, чье имя переводится как «новая звезда», за свою долгую и плодотворную жизнь родила 36 детенышей, многие из которых сейчас проживают в таких странах, как США, Канада и Япония. Сообщается, что в общей сложности в мире проживает 153 её потомка.

Она родилась летом 1982 года в охраняемом заповеднике панд в Баосине, провинция Сычуань, и привезена в зоопарк Чунцина до того, как ей исполнился год.

По данным Всемирной федерации дикой природы, в мире осталось менее 1900 гигантских панд, большинство из которых живут в лесах умеренного пояса на юго-западе Китая.

Посмотрите, как панда сражается со снеговиком.

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