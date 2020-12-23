Умерла старейшая в мире панда

О смерти панды сообщило руководство зоопарка в Чунцине в центральной части Китая. В октябре сотрудники зоопарка начали замечать вялость и потерю аппетита у животного, за которыми последовали затрудненное дыхание, дисбаланс и вздутие живота.

Медицинские эксперты из Китайского центра сохранения и исследования больших панд не смогли ничем помочь Синь Син. Патологоанатомическое исследование показало, что она умерла от полиорганной недостаточности в результате старения.