Умерла старейшая в мире самка орангутана

Инджи, 61-летняя самка суматранского орангутана (Pongo abelii), была «из гуманных соображений» усыплена должностными лицами зоопарка в Орегоне в воскресенье. Решение об эвтаназии было принято после того, как здоровье примата серьезно ухудшилось, сообщил Боб Ли, курирующий животноводческие зоны зоопарка.
«Мы знали, что она не может жить вечно, но это действительно больно, и я знаю, что многие посетители скорбят вместе с нами. Способность Инджи общаться с людьми была невероятной. Она вдохновляла поколения», — сказал Боб Ли.
Орангутаны, которые живут в дикой природе, редко доживают до 40 лет, но Инджи только в 50 начала испытывать проблемы со здоровьем. В последние дни она почти перестала двигаться и принимать пищу.
«Она двигалась скованно, редко выходила из своего вольера и больше не интересовалась даже своей любимой едой», — сказал Ли, добавив, что решение об эвтаназии было принято после того, как обезболивающие перестали приносить животному облегчение.
Инджи, родившаяся в 1960 году, попала в Соединенные Штаты в результате торговли дикими животными, когда она была еще законной, и была доставлена в зоопарк Орегона ее владельцем.
«Инджи вдохновила поколения принять меры в защиту своего вида, в том числе наш персонал, который теперь помогает реабилитировать осиротевших орангутанов в Индонезии. Они поддерживали Инджи в отличной форме на протяжении всей ее жизни, и их тесная связь принесла ей утешение в ее золотые годы. Ее всегда будут помнить за ее нежный дух», — говорится в сообщении зоопарка.