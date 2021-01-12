Умерла старейшая в мире самка орангутана

Инджи, 61-летняя самка суматранского орангутана (Pongo abelii), была «из гуманных соображений» усыплена должностными лицами зоопарка в Орегоне в воскресенье. Решение об эвтаназии было принято после того, как здоровье примата серьезно ухудшилось, сообщил Боб Ли, курирующий животноводческие зоны зоопарка.

«Мы знали, что она не может жить вечно, но это действительно больно, и я знаю, что многие посетители скорбят вместе с нами. Способность Инджи общаться с людьми была невероятной. Она вдохновляла поколения», — сказал Боб Ли.

Орангутаны, которые живут в дикой природе, редко доживают до 40 лет, но Инджи только в 50 начала испытывать проблемы со здоровьем. В последние дни она почти перестала двигаться и принимать пищу.

«Она двигалась скованно, редко выходила из своего вольера и больше не интересовалась даже своей любимой едой», — сказал Ли, добавив, что решение об эвтаназии было принято после того, как обезболивающие перестали приносить животному облегчение.