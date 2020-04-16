Упитанные и не создающие особых угроз: в Якутии провели мониторинг белых медведей

По словам Слепцова, работать патрулю пришлось в условиях сильного ветра со снегом, на некоторых участках на море были непреодолимые преграды из торосов, в 30-35 километрах от островов в северную сторону наблюдалась открытая вода.

Арктическая зона Республики Саха (Якутия) входит в ареал лаптевской популяции белых медведей, также возможно обитание части особей чукотско-аляскинской популяции.

Белый медведь (Ursus maritimus) занесен в Красные книги России и Якутии. В республике он относится к уязвимому виду, которому грозит перемещение в категорию «находящиеся под угрозой исчезновения», если факторы, вызывающие сокращение их численности, будут продолжать действовать.

По данным WWF, в России обитает около 6-7 тысячей особей этих животных. Но уже к 2050 году из-за браконьерства и изменения климата популяция хищника может сократиться на 30%.

Узнайте, почему у лягушек такие странные черепа.