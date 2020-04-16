Упитанные и не создающие особых угроз: в Якутии провели мониторинг белых медведей
С 8 по 15 апреля в рамках проекта WWF России «Медвежий патруль» госинспекторы Дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков провели ежегодный мониторинг белых медведей в Нижнеколымском районе республики.
Контрольно-рейдовые мероприятия проводились на побережье Восточно-Сибирского моря на территориях Государственного природного заказника «Медвежьи острова» и ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая».
Как сообщает Министерство экологии Якутии, в течение недели было обнаружено 8 берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат. По словам старшего госинспектора Руслана Слепцова, все звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.
По словам Слепцова, работать патрулю пришлось в условиях сильного ветра со снегом, на некоторых участках на море были непреодолимые преграды из торосов, в 30-35 километрах от островов в северную сторону наблюдалась открытая вода.
Арктическая зона Республики Саха (Якутия) входит в ареал лаптевской популяции белых медведей, также возможно обитание части особей чукотско-аляскинской популяции.
Белый медведь (Ursus maritimus) занесен в Красные книги России и Якутии. В республике он относится к уязвимому виду, которому грозит перемещение в категорию «находящиеся под угрозой исчезновения», если факторы, вызывающие сокращение их численности, будут продолжать действовать.
По данным WWF, в России обитает около 6-7 тысячей особей этих животных. Но уже к 2050 году из-за браконьерства и изменения климата популяция хищника может сократиться на 30%.
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