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Звери

Упитанные и не создающие особых угроз: в Якутии провели мониторинг белых медведей

Михаил Сысоев
16 апреля 2020
Колесников Михаил Андреевич
Большой белый медведь
Фото: Михаил Колесников
Российская популяция этих животных до сих пор остается недостаточно изученной и требует постоянного наблюдения.

С 8 по 15 апреля в рамках проекта WWF России «Медвежий патруль» госинспекторы Дирекции биоресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков провели ежегодный мониторинг белых медведей в Нижнеколымском районе республики.

Контрольно-рейдовые мероприятия проводились на побережье Восточно-Сибирского моря на территориях Государственного природного заказника «Медвежьи острова» и ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая».

Как сообщает Министерство экологии Якутии, в течение недели было обнаружено 8 берлог, 14 взрослых белых медведей и 11 медвежат. По словам старшего госинспектора Руслана Слепцова, все звери были достаточно упитанными и не создавали особых угроз людям.

«На острове Четырехстолбовой на материковой части ресурсного резервата «Курдигино-Крестовая» видели пять медведей: одного крупного самца, медведицу с двумя медвежатами. На острове «Крестовский» обнаружили одного медведя среднего размера. Также, возвращаясь с островов, мы видели свежие следы медведя среднего размера, идущего впереди нас», — Руслан Слепцов.

По словам Слепцова, работать патрулю пришлось в условиях сильного ветра со снегом, на некоторых участках на море были непреодолимые преграды из торосов, в 30-35 километрах от островов в северную сторону наблюдалась открытая вода.

Арктическая зона Республики Саха (Якутия) входит в ареал лаптевской популяции белых медведей, также возможно обитание части особей чукотско-аляскинской популяции.

Белый медведь (Ursus maritimus) занесен в Красные книги России и Якутии. В республике он относится к уязвимому виду, которому грозит перемещение в категорию «находящиеся под угрозой исчезновения», если факторы, вызывающие сокращение их численности, будут продолжать действовать.

По данным WWF, в России обитает около 6-7 тысячей особей этих животных. Но уже к 2050 году из-за браконьерства и изменения климата популяция хищника может сократиться на 30%.

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