Услышь мой зов: маленький волчонок воет прямо перед фотоловушкой

Ролик с сольным выступлением волчонка прямо перед объективом установленной фотоловушки опубликовали участники американского природоохранного проекта The Voyageurs Wolf Project. «Небольшое предупреждение: волчонок довольно шумный для своего 4-недельного возраста», – написали авторы под видео.

На видео волчонок несколько раз запрокидывает голову и издает довольно громкий и пронзительный вой – возможно, это первые его попытки «петь», как взрослые.