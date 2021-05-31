Услышь мой зов: маленький волчонок воет прямо перед фотоловушкой

Ролик с сольным выступлением волчонка прямо перед объективом установленной фотоловушки опубликовали участники американского природоохранного проекта The Voyageurs Wolf Project. «Небольшое предупреждение: волчонок довольно шумный для своего 4-недельного возраста», – написали авторы под видео.
На видео волчонок несколько раз запрокидывает голову и издает довольно громкий и пронзительный вой – возможно, это первые его попытки «петь», как взрослые.
Фотоловушка, заснявшая волчонка, расположена в нацпарке Вояджерс на севере Миннесоты.
За The Voyageurs Wolf Project стоит исследовательская группа из Университета Миннесоты. Их цель – лучше понять поведение волков в летний период, когда хищники не собираются в стаи, а ведут более одинокий образ жизни.
В своей работе исследователи используют не только фотоловушки, но и GPS-ошейники.
«Собирая подробную информацию как о поведении хищников, так и о репродуктивной экологии волков, мы можем связать критические аспекты поведения волков в течение лета с важными экологическими факторами, популяциями добычи и взаимодействием с людьми», – пишут участники проекта.