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National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

Услышь мой зов: маленький волчонок воет прямо перед фотоловушкой

National Geographic Россия
31 мая 2021
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Фото: Voyageurs Wolf Project
«Щас спою»... Душевно вышло!

Ролик с сольным выступлением волчонка прямо перед объективом установленной фотоловушки опубликовали участники американского природоохранного проекта The Voyageurs Wolf Project. «Небольшое предупреждение: волчонок довольно шумный для своего 4-недельного возраста», – написали авторы под видео.

На видео волчонок несколько раз запрокидывает голову и издает довольно громкий и пронзительный вой – возможно, это первые его попытки «петь», как взрослые. 

Фотоловушка, заснявшая волчонка, расположена в нацпарке Вояджерс на севере Миннесоты. 

За The Voyageurs Wolf Project стоит исследовательская группа из Университета Миннесоты. Их цель – лучше понять поведение волков в летний период, когда хищники не собираются в стаи, а ведут более одинокий образ жизни.

В своей работе исследователи используют не только фотоловушки, но и GPS-ошейники. 

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«Собирая подробную информацию как о поведении хищников, так и о репродуктивной экологии волков, мы можем связать критические аспекты поведения волков в течение лета с важными экологическими факторами, популяциями добычи и взаимодействием с людьми», – пишут участники проекта. 

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