Утомленные солнцем: львиный прайд уснул на опустевшей во время карантина дороге

На спящих львов наткнулся смотритель парка Ричард Соури. Львы воспользовались пустынной дорогой на западной границе парка, чтобы отдохнуть.
Как рассказал Соури, снимки он делал из машины, и львы, привыкшие к людям на автомобилях, не выглядели обеспокоенными.
Kruger visitors that tourists do not normally see. #SALockdown This lion pride are usually resident on Kempiana Contractual Park, an area Kruger tourists do not see. This afternoon they were lying on the tar road just outside of Orpen Rest Camp.— Kruger National Park (@SANParksKNP) April 15, 2020
📸Section Ranger Richard Sowry pic.twitter.com/jFUBAWvmsA
Соури добавил, что в этом прайде очень много львиц, старшей из которых около 14 лет. Обычно львы спят на дорогах парка только в холодные зимние ночи, потому что нагревшийся за день от Солнца асфальт некоторое время удерживает тепло.
Сотрудник пресс-службы парка Айзек Фала отметил, что животные предпочли асфальт траве, потому что накануне прошел дождь, и трава еще оставалось влажной. «Большие кошки и вода — это несовместимые вещи», — пошутил он.
Посмотрите как львы — а также олени и даже слоны — заполонили опустевшие улицы Индии.