Утомленные солнцем: львиный прайд уснул на опустевшей во время карантина дороге

Сотрудник пресс-службы парка Айзек Фала отметил, что животные предпочли асфальт траве, потому что накануне прошел дождь, и трава еще оставалось влажной. «Большие кошки и вода — это несовместимые вещи», — пошутил он.

Посмотрите как львы — а также олени и даже слоны — заполонили опустевшие улицы Индии.