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Звери

Утомленные солнцем: львиный прайд уснул на опустевшей во время карантина дороге

Михаил Сысоев
17 апреля 2020
Kruger National Park
Фото: Kruger National Park
Животные из Национального парка Крюгера в Южной Африке почувствовали себя намного свободнее.

На спящих львов наткнулся смотритель парка Ричард Соури. Львы воспользовались пустынной дорогой на западной границе парка, чтобы отдохнуть.

Как рассказал Соури, снимки он делал из машины, и львы, привыкшие к людям на автомобилях, не выглядели обеспокоенными.

«Львы привыкли к людям на машинах. У всех животных больше инстинктивного страха перед пешеходами, поэтому если бы я шел пешком, они бы никогда не позволили мне подобраться так близко», — Ричард Соури.

Соури добавил, что в этом прайде очень много львиц, старшей из которых около 14 лет. Обычно львы спят на дорогах парка только в холодные зимние ночи, потому что нагревшийся за день от Солнца асфальт некоторое время удерживает тепло.

«Обычно во время движения автомобилей львы находятся в кустах, но они очень умные и теперь наслаждаются свободой парка без нас», — Ричард Соури.

Сотрудник пресс-службы парка Айзек Фала отметил, что животные предпочли асфальт траве, потому что накануне прошел дождь, и трава еще оставалось влажной. «Большие кошки и вода — это несовместимые вещи», — пошутил он.

Посмотрите как львы — а также олени и даже слоны — заполонили опустевшие улицы Индии.

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