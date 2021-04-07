Узнают ли лошади себя в зеркале?

Способность осознания самого себя, своего взаимодействия с объективным и субъективным миром в психологии называется самосознанием. В 1970 году психолог Гордон Гэллап-младший разработал так называемый зеркальный тест, признанный основным индикатором самосознания у животных. Когнитивные способности представителей фауны, успешно проходящих это испытание, рассматривались на уровне детей в «зеркальной фазе» их психологии развития – это около 18 месяцев.
В рамках экспериментов животному не просто показывают зеркало и наблюдают за его реакцией: усложняя задачу, на одном из этапов его внешность видоизменяется – наносится цветная метка. Если представитель фауны демонстрирует удивление и попытки удалить «макияж», ориентируясь на изображение – это означает, что он узнает и идентифицирует себя.
Результаты многолетних опытов показали, что самосознание у животных встречается редко, хотя и в самых разных группах. Помимо нескольких видов приматов, таких как гориллы, орангутаны и шимпанзе, тест прошли афалины и косатки, азиатские слоны, сороки и вороны. Первой рыбой с самосознанием стал губан-чистильщик (лат. Labroides dimidiatus), а затем такие же способности показали манты (лат. Cephalopterus manta). Вместе с тем, исследованы были далеко не все виды животных, и ученые из университета Пизы под руководством доктора медицины и философии Паоло Барагли решили проверить лошадей.
Every morning.. 😂 pic.twitter.com/BCEchWyPC0— Buitengebieden (@buitengebieden_) April 4, 2021
Участниками эксперимента стали 14 животных; тест состоял из четырех фаз. Первые две включали знакомство лошадей с зеркалами: их открывали и закрывали. Большинство зверей не проходят и этих шагов: они реагируют на изображение в зеркале как на постороннюю особь. В случае, если реакцию можно истолковать как самосознание, наступают этапы «невидимая метка» и «видимая цветная метка». На морды лошадям наносятся метки прозрачным гелем – заметить рисунок не возможно, но этот тест показывает, ощущает ли животное гель как таковой. Если нет – тем же гелем, но уже с добавлением краски, наносится узор на щеках.
Помеченные краской лошади проводили перед зеркалом в пять раз больше времени, чем на всех остальных этапах. Они чесались о его поверхность, пытаясь удалить с морды «лишнее», и это однозначно доказывает наличие у них самосознания. Они понимают, что видят в зеркале себя, они принимают свою внешность, и они отчетливо ощущают ее изменения.
Еще один неожиданный факт был открыт ранее: у лошадей мимика богаче, чем у обезьян.