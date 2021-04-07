Узнают ли лошади себя в зеркале?

Способность осознания самого себя, своего взаимодействия с объективным и субъективным миром в психологии называется самосознанием. В 1970 году психолог Гордон Гэллап-младший разработал так называемый зеркальный тест, признанный основным индикатором самосознания у животных. Когнитивные способности представителей фауны, успешно проходящих это испытание, рассматривались на уровне детей в «зеркальной фазе» их психологии развития – это около 18 месяцев.

В рамках экспериментов животному не просто показывают зеркало и наблюдают за его реакцией: усложняя задачу, на одном из этапов его внешность видоизменяется – наносится цветная метка. Если представитель фауны демонстрирует удивление и попытки удалить «макияж», ориентируясь на изображение – это означает, что он узнает и идентифицирует себя.