Узы вражды между львами и буйволами: фотогалерея
Обычно львы охотятся ночью, в крайнем случае на рассвете или вечером, когда становится прохладнее. Но прайд, обитающий бок о бок с африканскими буйволами на одном из островов в дельте реки Окаванго, на низменности Дуба-Плейнс, начинает охоту в полдень, когда жара доходит до 50 градусов. И это не единственная отличительная особенность этих львов. Девять львиц прайда «Тсаро» (тсаро — местное название пальм Phoenix reclinata, в тени которых любят отдыхать львы) стараются никогда не выпускать «свое» стадо буйволов из виду и, если они голодны, нападают, в отличие от других львов, открыто.
Каждый месяц львы убивают около двух десятков буйволов, но численность стада, насчитывающего более тысячи особей, быстро восстанавливается. Африканский буйвол — грозный противник, к тому же животные научились давать отпор врагу сообща. За два года наблюдений мы выяснили, что в трех случаях из четырех буйволы отвечали ударом на удар, иногда нанося противнику смертельные раны. Буйволы могут без труда покинуть остров, особенно в сезон засухи, когда реки можно перейти вброд. Но они остаются, видимо, считая, что лучше уж тот враг, которого знаешь.
Посмотрите, как семейство львов наслаждается купанием.