Узы вражды между львами и буйволами: фотогалерея

Обычно львы не нападают в воде, для этого даже у них не хватает сил. Но у львиц прайда «Тсаро» достаточно развитая мускулатура, ведь они вынуждены преследовать буйволов (а здесь это их основная добыча) в болотистой местности. На острове (его площадь - двести километров, в период дождей - вдвое меньше) обитают еще два прайда, у каждого свой стиль охоты. Но только у львиц «Тсаро» столь необычные отношения с буйволами: стадо часто пасется недалеко от спящего хищника. Фото: Беверли Жубер

Львица (ее вес – 170 килограммов) прыгает на спину буйволицы и падает. На помощь спешит еще один буйвол, но в борьбу включаются другие львы – и побеждают. Фото: Беверли Жубер

Гибель новорожденного теленка. С ноября по март, когда появляются телята, у львов – время пиршества. Но рождаемость у буйволов довольно высока, и их численность растет. Фото: Беверли Жубер