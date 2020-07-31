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National Geographic №201, июль–август 2020
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Звери

Узы вражды между львами и буйволами: фотогалерея

Текст: Дерек Жубер; Фото: Беверли Жубер
31 июля 2020
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Чтобы спасти раненого сородича, буйволы наступают на львицу всем стадом, выставив вперед мощные рога. Хищнику приходится ретироваться.
Фото: Беверли Жубер
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Измазанная кровью жертвы львица пытается убедиться, что ее не будут атаковать
Фото: Беверли Жубер
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Начало охоты. Львы словно нехотя подбираются к стаду, выбирая жертву; буйволов охватывает паника. Хищники начинают преследование, стадо обращается в бегство. Иногда львы за пять минут могут завалить и убить даже крупного буйвола, но схватка, бывает, длится до семи часов: кошки пытаются нащупать слабое место противника, буйволы обороняются с помощью копыт и рогов. Львы прайда действуют сообща: изматывают жертву, выжидая, когда она сделает неверный ход, и добивают ее.
Фото: Беверли Жубер
Эти животные участвуют в опасной игре, где неверное движение – это гибель.

Обычно львы охотятся ночью, в крайнем случае на рассвете или вечером, когда становится прохладнее. Но прайд, обитающий бок о бок с африканскими буйволами на одном из островов в дельте реки Окаванго, на низменности Дуба-Плейнс, начинает охоту в полдень, когда жара доходит до 50 градусов. И это не единственная отличительная особенность этих львов. Девять львиц прайда «Тсаро» (тсаро — местное название пальм Phoenix reclinata, в тени которых любят отдыхать львы) стараются никогда не выпускать «свое» стадо буйволов из виду и, если они голодны, нападают, в отличие от других львов, открыто.

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Обычно львы не нападают в воде, для этого даже у них не хватает сил. Но у львиц прайда «Тсаро» достаточно развитая мускулатура, ведь они вынуждены преследовать буйволов (а здесь это их основная добыча) в болотистой местности. На острове (его площадь - двести километров, в период дождей - вдвое меньше) обитают еще два прайда, у каждого свой стиль охоты. Но только у львиц «Тсаро» столь необычные отношения с буйволами: стадо часто пасется недалеко от спящего хищника.
Фото: Беверли Жубер
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Львица (ее вес – 170 килограммов) прыгает на спину буйволицы и падает. На помощь спешит еще один буйвол, но в борьбу включаются другие львы – и побеждают.
Фото: Беверли Жубер
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Гибель новорожденного теленка. С ноября по март, когда появляются телята, у львов – время пиршества. Но рождаемость у буйволов довольно высока, и их численность растет.
Фото: Беверли Жубер
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Львы прайда «Пэнтри» с опаской заходят в реку, кишащую крокодилами. Этот прайд, не уступающий по численности «Тсаро», правил в восточной части Дуба-Плеинс. Львицы не знали страха: одна из них почти час удерживала буйвола, вцепившись ему в горло и отражая атаки его сородича, пока жертва не упала. Но бесстрашие дорого им обошлось: многие львы погибли от рогов, в прайде осталось всего две взрослые особи. Для львиц, обитающих в Дуба-Плеинс, любая схватка со стадом буйволов может стать последней.
Фото: Беверли Жубер

Каждый месяц львы убивают около двух десятков буйволов, но численность стада, насчитывающего более тысячи особей, быстро восстанавливается. Африканский буйвол — грозный противник, к тому же животные научились давать отпор врагу сообща. За два года наблюдений мы выяснили, что в трех случаях из четырех буйволы отвечали ударом на удар, иногда нанося противнику смертельные раны. Буйволы могут без труда покинуть остров, особенно в сезон засухи, когда реки можно перейти вброд. Но они остаются, видимо, считая, что лучше уж тот враг, которого знаешь.

Посмотрите, как семейство львов наслаждается купанием.

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