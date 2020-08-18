В Африке нашли землеройку, которую 40 лет считали вымершей: видео

Сомалийская землеройка или сомалийский сенги — это небольшое млекопитающее, питающееся насекомыми, которое не видели более 40 лет. Теперь животное вновь появилось в Восточной Африке, и исследователи сделали первые в истории фотографии и видео с ними в дикой природе.
Сенги похожи на мышей, но, на самом деле, более тесно связаны со слонами, ламантинами и трубкозубами. Отсюда их латинское название — Elephantulus revoili, что означает «слоновья землеройка». Их главная отличительная черта — хоботовидный нос, который они используют для охоты на насекомых.
Хотя большинство видов землероек распространены по всей планете, сомалийских сенги не видели с 1968 года, и в основном животное было известно по горстке музейных образцов.
Сенги даже получили место в списке 25 самых разыскиваемых исчезнувших видов животных, насекомых и растений, который был составлен организацией Global Wildlife Conservation’s. Это сообщество организует экспедиции, чтобы выяснить, живы ли еще те или иные виды в дикой природе, и если да, то какие меры нужны для их защиты и сохранения.
Для экспедиции команда во главе со Стивеном Хэритейджем отправилась в восточноафриканскую страну Джибути, где сенги неоднократно видели местные жители. В сухом каменистом ландшафте, который, вероятно, является домом для этих зверьков, ученые установили 1259 ловушек с приманкой в 12 местах.
К своему удивлению, они поймали сомалийского сенги в первую же ловушку, которую поставили. Этот вид отличается от других близких родственников небольшим пучком меха на хвосте.
Всего исследователи обнаружили 12 зверьков, хотя обычно в подобных экспедициях редко удается найти хотя бы 2-3 особи. Ученые пришли к выводу, что сомалийские землеройки не находятся под какой-либо угрозой и довольно многочисленны в Джибути, Сомали и, воможно, в Эфиопии. Команда рекомендовала обновить запись животного в Красном списке угрожаемых видов Международного союза охраны природы до «Вызывающих наименьшее беспокойство».
«Обычно, когда мы заново открываем потерянные виды, мы находим только одну или две особи и должны действовать быстро, чтобы предотвратить их неминуемое исчезновение.
Это долгожданное и прекрасное открытие во времена потрясений для нашей планеты наполняет нас новой надеждой на обнаружение других видов мелких млекопитающих в нашем списке самых разыскиваемых, таких как золотой крот Де Винтона (Cryptochloris wintoni), родственник сенги, и крыса Crateromys paulus с острова Илин на Филиппинах», — говорит Робин Мур, руководитель программы GWC «Поиск потерянных видов».
С повторным открытием сомалийской землеройки обнаружены уже 5 из 25 исчезнувших видов. Ранее были найдены гигантская пчела Megachile pluto в Индонезии, «вьетнамская мышь-олень» или серебряноспинный оленек (Tragulus versicolor) из семейства оленьковые, саламандра Джексона (Bolitoglossa jacksoni) в Гватемале и кувшин Nepenthes mollis в Индонезии.
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