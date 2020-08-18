В Африке нашли землеройку, которую 40 лет считали вымершей: видео

Сомалийская землеройка или сомалийский сенги — это небольшое млекопитающее, питающееся насекомыми, которое не видели более 40 лет. Теперь животное вновь появилось в Восточной Африке, и исследователи сделали первые в истории фотографии и видео с ними в дикой природе.

Сенги похожи на мышей, но, на самом деле, более тесно связаны со слонами, ламантинами и трубкозубами. Отсюда их латинское название — Elephantulus revoili, что означает «слоновья землеройка». Их главная отличительная черта — хоботовидный нос, который они используют для охоты на насекомых.

Хотя большинство видов землероек распространены по всей планете, сомалийских сенги не видели с 1968 года, и в основном животное было известно по горстке музейных образцов.

Сенги даже получили место в списке 25 самых разыскиваемых исчезнувших видов животных, насекомых и растений, который был составлен организацией Global Wildlife Conservation’s. Это сообщество организует экспедиции, чтобы выяснить, живы ли еще те или иные виды в дикой природе, и если да, то какие меры нужны для их защиты и сохранения.