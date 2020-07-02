В Африке продолжают умирать слоны. Причины гибели по-прежнему неизвестны

В начале июня мы уже писали о гибели более сотни слонов в Ботсване. Теперь количество умерших животных превышает 350. Эти данные были получены с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районов страны.
Как сообщает Daily Mail, около 70% туш были обнаружены возле мест для водопоя, которые зачастую представляли из собой крупные лужи.
Правительство Ботсваны пока не получило результаты анализов, которые могут пролить свет на массовую гибель слонов. Исследователи проверяют образцы на наличие следов яда или патогенных микроорганизмов.
По словам местных жителей, они неоднократно сталкивались со слонами, которые ходили по кругу, что наводит на мысли о неврологическом повреждении патогеном, либо ядом.
«Если вы посмотрите на туши, то увидите, что некоторые слоны падали прямо на лицо, что указывает на очень быструю смерть. Другие, как те, кто ходил по кругу, очевидно, умирали медленнее. Пока сложно сказать, что это за токсин», — говорит Макканн.
More than 350 elephants drop dead in mass 'die off' clustered around water holes in Botswana's Okavango Delta https://t.co/Vx71oeYdo4— Daily Mail Online (@MailOnline) July 2, 2020
Хотя общая численность слонов в Африке уменьшается из-за браконьерства, их численность в Ботсване неуклонно растет, благодаря мерам по их защите, которые приняло правительство страны. В общей сложности в Ботсване обитает около 130 000 слонов, что составляет треть от их общей численности на континенте.
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