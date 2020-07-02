В Африке продолжают умирать слоны. Причины гибели по-прежнему неизвестны

В начале июня мы уже писали о гибели более сотни слонов в Ботсване. Теперь количество умерших животных превышает 350. Эти данные были получены с помощью аэрофотоснимков в дельте Окаванго и других районов страны.

Как сообщает Daily Mail, около 70% туш были обнаружены возле мест для водопоя, которые зачастую представляли из собой крупные лужи.

Правительство Ботсваны пока не получило результаты анализов, которые могут пролить свет на массовую гибель слонов. Исследователи проверяют образцы на наличие следов яда или патогенных микроорганизмов.