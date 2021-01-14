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Звери

В Африке впервые нашли двух карликовых жирафов

National Geographic Россия
14 января 2021
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Гимли из Уганды (слева) и Найджел из Намибии (справа)
Фото: Michael Butler Brown, Emma Wells
Ученые считают, что животные страдают скелетной дисплазией.

Биологи из Фонда сохранения жирафов (Giraffe Conservation Foundation) Майкл Батлер Браун и Эмма Уэллс обнаружили двух карликовых жирафов во время исследований в Намибии и Уганде.

Первый из необычных жирафов был встречен учеными во время исследования популяции этих животных в национальном парке Мерчисон-Фоллс в Уганде, которое проходило с 2014 по 2019 год. Впервые он был замечен в декабре 2015 года, когда был еще детенышем. Жираф, который относится к виду Giraffa camelopardalis camelopardalis, отличался явно непропорциональными размерами конечностей относительно туловища и шеи.

Коротконогий жираф получил от исследователей прозвище Гимли — в честь гнома из книги Джона Толкина «Властелин колец». В дальнейшем исследователи видели животное еще дважды — последний раз в марте 2017 года, когда Гимли было не меньше 15 месяцев.

Второй жираф с непропорциональной анатомией был найден исследователями на частной ферме в центральной Намибии в мае 2018 года. По словам владельца фермы, животное, которое относится к виду Giraffa giraffa angolensis, родилось в 2014 году. Ученые назвали жирафа Найджел, они отмечают, что снова наблюдали за ним в июле 2020 года.

«Никаких других жирафов с подобными морфологическими отклонениями не было отмечено ни в одной из обследованных популяций», — Майкл Батлер Браун и Эмма Уэллс.

Ученые связали карликовость двух жирафов с дисплазией скелета — заболеванием, которое приводит к аномальному развитию костей. Это отклонение редко встречается у животных в дикой природе, однако распространено среди зверей в неволе и связано с инбридингом и отсутствием генетического разнообразия.

В случае с Гимли и Найджелом дисплазия скелета выразилась в укорочении пястных и лучевых костей. В среднем длина пястных костей у жирафов в возрасте от года до шести лет составляет 65,1 сантиметра, однако у угандийского жирафа они выросли всего до 37,6 сантиметра, а у намибийского — до 50,5 сантиметра.

Лучевые кости Гимли и Найджела также были недоразвиты: 52,35 сантиметра и 50,89 сантиметра соответственно при норме в 72,17 сантиметра. Шея Гимли оказалась чуть длиннее нормы для этого возраста, а шея Найджела — заметно короче: 146,13 сантиметра и 101,15 сантиметра против среднего значения в 135,21 сантиметра.

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BMC Research Notes Схема диагностической морфометрии для цифровой фотограмметрии жирафов

Все измерения были произведены неинвазивным способом на основе фотографий жирафов. Для этого ученые использовали метод фотограмметрии, первоначально разработанный для измерения африканского слона (Loxodonta). В этом методе используется лазерный дальномер для измерения расстояния до интересующих объектов, формируя взаимосвязь с цифровыми пикселями изображения и фактическим размером объекта, что позволяет точно измерить морфологические характеристики животного.

Исследователи отмечают, что смертность среди телят жирафов в течение первого года жизни в некоторых популяциях достигает 66%, однако в случае с Гимли и Найджелом им удалось преодолеть критическую отметку в один год. Тем не менее, тот факт, что жираф из Уганды не встречался ученым после мая 2017 года, может говорить о том, что он стал жертвой хищников или погиб из-за других последствий своего отклонения. Кроме того, Батлер и Уэллс уверены, что спаривание с самками для этих особей представляется физически невероятным, поэтому им не удастся оставить потомство и передать какие-либо гены, потенциально связанные с заболеванием.

«Здесь мы сообщаем о первых задокументированных случаях дисплазии скелета в двух географически различных таксонах жирафов. Эти записи представляют собой редкие случаи аберраций скелета у диких животных, живущих на свободе <…> Эти аномалии скелета редко наблюдаются в дикой природе, поэтому систематический мониторинг известных особей и популяций, где они существуют, может предложить понимание, а также возникновение и экологию этих редких фенотипов», — заключают исследователи.

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