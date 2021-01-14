В Африке впервые нашли двух карликовых жирафов
Биологи из Фонда сохранения жирафов (Giraffe Conservation Foundation) Майкл Батлер Браун и Эмма Уэллс обнаружили двух карликовых жирафов во время исследований в Намибии и Уганде.
Первый из необычных жирафов был встречен учеными во время исследования популяции этих животных в национальном парке Мерчисон-Фоллс в Уганде, которое проходило с 2014 по 2019 год. Впервые он был замечен в декабре 2015 года, когда был еще детенышем. Жираф, который относится к виду Giraffa camelopardalis camelopardalis, отличался явно непропорциональными размерами конечностей относительно туловища и шеи.
Коротконогий жираф получил от исследователей прозвище Гимли — в честь гнома из книги Джона Толкина «Властелин колец». В дальнейшем исследователи видели животное еще дважды — последний раз в марте 2017 года, когда Гимли было не меньше 15 месяцев.
Второй жираф с непропорциональной анатомией был найден исследователями на частной ферме в центральной Намибии в мае 2018 года. По словам владельца фермы, животное, которое относится к виду Giraffa giraffa angolensis, родилось в 2014 году. Ученые назвали жирафа Найджел, они отмечают, что снова наблюдали за ним в июле 2020 года.
Ученые связали карликовость двух жирафов с дисплазией скелета — заболеванием, которое приводит к аномальному развитию костей. Это отклонение редко встречается у животных в дикой природе, однако распространено среди зверей в неволе и связано с инбридингом и отсутствием генетического разнообразия.
В случае с Гимли и Найджелом дисплазия скелета выразилась в укорочении пястных и лучевых костей. В среднем длина пястных костей у жирафов в возрасте от года до шести лет составляет 65,1 сантиметра, однако у угандийского жирафа они выросли всего до 37,6 сантиметра, а у намибийского — до 50,5 сантиметра.
Лучевые кости Гимли и Найджела также были недоразвиты: 52,35 сантиметра и 50,89 сантиметра соответственно при норме в 72,17 сантиметра. Шея Гимли оказалась чуть длиннее нормы для этого возраста, а шея Найджела — заметно короче: 146,13 сантиметра и 101,15 сантиметра против среднего значения в 135,21 сантиметра.
Все измерения были произведены неинвазивным способом на основе фотографий жирафов. Для этого ученые использовали метод фотограмметрии, первоначально разработанный для измерения африканского слона (Loxodonta). В этом методе используется лазерный дальномер для измерения расстояния до интересующих объектов, формируя взаимосвязь с цифровыми пикселями изображения и фактическим размером объекта, что позволяет точно измерить морфологические характеристики животного.
Исследователи отмечают, что смертность среди телят жирафов в течение первого года жизни в некоторых популяциях достигает 66%, однако в случае с Гимли и Найджелом им удалось преодолеть критическую отметку в один год. Тем не менее, тот факт, что жираф из Уганды не встречался ученым после мая 2017 года, может говорить о том, что он стал жертвой хищников или погиб из-за других последствий своего отклонения. Кроме того, Батлер и Уэллс уверены, что спаривание с самками для этих особей представляется физически невероятным, поэтому им не удастся оставить потомство и передать какие-либо гены, потенциально связанные с заболеванием.
«Здесь мы сообщаем о первых задокументированных случаях дисплазии скелета в двух географически различных таксонах жирафов. Эти записи представляют собой редкие случаи аберраций скелета у диких животных, живущих на свободе <…> Эти аномалии скелета редко наблюдаются в дикой природе, поэтому систематический мониторинг известных особей и популяций, где они существуют, может предложить понимание, а также возникновение и экологию этих редких фенотипов», — заключают исследователи.
Узнайте, как живет собака с дварфизмом.