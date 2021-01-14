В Африке впервые нашли двух карликовых жирафов

Биологи из Фонда сохранения жирафов (Giraffe Conservation Foundation) Майкл Батлер Браун и Эмма Уэллс обнаружили двух карликовых жирафов во время исследований в Намибии и Уганде.

Первый из необычных жирафов был встречен учеными во время исследования популяции этих животных в национальном парке Мерчисон-Фоллс в Уганде, которое проходило с 2014 по 2019 год. Впервые он был замечен в декабре 2015 года, когда был еще детенышем. Жираф, который относится к виду Giraffa camelopardalis camelopardalis, отличался явно непропорциональными размерами конечностей относительно туловища и шеи.

Коротконогий жираф получил от исследователей прозвище Гимли — в честь гнома из книги Джона Толкина «Властелин колец». В дальнейшем исследователи видели животное еще дважды — последний раз в марте 2017 года, когда Гимли было не меньше 15 месяцев.

Второй жираф с непропорциональной анатомией был найден исследователями на частной ферме в центральной Намибии в мае 2018 года. По словам владельца фермы, животное, которое относится к виду Giraffa giraffa angolensis, родилось в 2014 году. Ученые назвали жирафа Найджел, они отмечают, что снова наблюдали за ним в июле 2020 года.