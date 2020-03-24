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В Африке закрывают национальные парки, чтобы спасти горных горилл от коронавируса

24 марта 2020
Оксана Ващук
Самка горной гориллы с двухнедельным детенышем (лес Бвинди, Уганда)
Фото: Оксана Ващук
Животные могут заразиться от людей.

Национальный парк Вирунга в Конго, где в настоящее время проживает около трети всех горных горилл (Gorilla beringei beringei) всего мира, закрылся для посещения до 1 июня.

Сотрудники парка ссылаются на данные научных экспертов, которые считают, что «приматы, включая горных горилл, вероятно, подвержены осложнениям, вызванным вирусом SARS-CoV-2».

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), даже простуды достаточно, чтобы убить гориллу. Это одна из причин, по которой туристам обычно не разрешается приближаться слишком близко к животным.

«Мы знаем, что гориллы очень чувствительны к болезням человека. Если у кого-то простуда или грипп, ему не разрешают подходить к гориллам. В некоторых случаях при коронавирусе долгое время не проявляется никаких симптомов, а это означает, что мы действительно можем подвергнуть риску этих горилл», — Паула Кахумбу, исполнительный директор кенийской природоохранной группы WildlifeDirect.

Соседняя Руанда также приняла решение временно остановить туристическую и исследовательскую деятельность в трех национальных парках. В Уганде таких мер еще не приняли, но представитель Управления по охране дикой природы страны Башир Ханги заявил, что подобное решение носило бы формальный характер, поскольку в условиях пандемии туризм и так практически сошел на нет.

Горные гориллы имеют очень ограниченный ареал в Центральной Африке в районе Великой рифтовой долины. Существуют всего две небольшие изолированные популяции. Одна — в вулканических горах Вирунга на стыке Руанды, Конго и Уганды; вторая популяция — на юго-западе Уганды в районе национального парка Непроходимый лес Бвинди.

Горные гориллы были причислены к находящимся под угрозой исчезновения видам в 1996 году. Их популяция сокращалась главным образом из-за браконьерства и болезней.

Ранее стало известно, что американские ученые заразили макак (Macaca mulatta) коронавирусом и выяснили, что у этих обезьян вирус вызывает те же симптомы, что и у человека. Это позволяет использовать приматов для проверки вакцин и лекарств от COVID-19.