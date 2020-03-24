В Африке закрывают национальные парки, чтобы спасти горных горилл от коронавируса
Национальный парк Вирунга в Конго, где в настоящее время проживает около трети всех горных горилл (Gorilla beringei beringei) всего мира, закрылся для посещения до 1 июня.
Сотрудники парка ссылаются на данные научных экспертов, которые считают, что «приматы, включая горных горилл, вероятно, подвержены осложнениям, вызванным вирусом SARS-CoV-2».
Virunga National Park has taken the difficult decision to temporarily suspend mountain gorilla tourism as of 23 March due to concerns over COVID-19. No new bookings will be accepted before 01 June. For more info: https://t.co/SLLgxxR1Dg pic.twitter.com/BOo6queaDn— Virunga NationalPark (@gorillacd) March 18, 2020
По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), даже простуды достаточно, чтобы убить гориллу. Это одна из причин, по которой туристам обычно не разрешается приближаться слишком близко к животным.
Соседняя Руанда также приняла решение временно остановить туристическую и исследовательскую деятельность в трех национальных парках. В Уганде таких мер еще не приняли, но представитель Управления по охране дикой природы страны Башир Ханги заявил, что подобное решение носило бы формальный характер, поскольку в условиях пандемии туризм и так практически сошел на нет.
Горные гориллы имеют очень ограниченный ареал в Центральной Африке в районе Великой рифтовой долины. Существуют всего две небольшие изолированные популяции. Одна — в вулканических горах Вирунга на стыке Руанды, Конго и Уганды; вторая популяция — на юго-западе Уганды в районе национального парка Непроходимый лес Бвинди.
Горные гориллы были причислены к находящимся под угрозой исчезновения видам в 1996 году. Их популяция сокращалась главным образом из-за браконьерства и болезней.
Ранее стало известно, что американские ученые заразили макак (Macaca mulatta) коронавирусом и выяснили, что у этих обезьян вирус вызывает те же симптомы, что и у человека. Это позволяет использовать приматов для проверки вакцин и лекарств от COVID-19.