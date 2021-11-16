На Алтае избавились от колючей проволоки на границе с Монголией. Всё для свободной миграции животных
На плато Укок в Республике Алтай недавно было демонтировано 14 километров колючей проволоки. Работу провели сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай при поддержке WWF России и Фонда «Мир Вокруг Тебя». Цель – обеспечение свободной миграции диких животных.
Инженерно-технические сооружения на плато были установлены еще в восьмидесятых годах – на линии, где сходятся границы России, Монголии, Казахстана и Китая. Десятки километров колючей проволоки натянуты между деревянных столбов. Между тем Укок – это место обитания редких видов животных и объект природного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году здесь был создан природный парк «Зона покоя Укок», но заграждения преграждали пути миграции животных, губили представителей фауны – и не только диких, но и домашних, поскольку на этой территории ведут свою деятельность местные скотоводы.
Представители WWF России обратились к Пограничному управлению ФСБ с просьбой разобрать старые конструкции еще несколько лет назад. В 2020 году разрешение было получено, и экологи смогли приступить к решению проблемы, сняв несколько километров проволоки. В 2021 году работа была продолжена, и теперь свободным стал участок в 22 километра. Осталось убрать лишь 500 метров заградительных сооружений – они находятся в наиболее труднодоступном уголке плато.
В ближайшее время в местах, ставших доступными животным для миграций, появятся фотоловушки: защитники дикой природы будут наблюдать за поведением представителей фауны на новом для них участке.