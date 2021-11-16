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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
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Звери

На Алтае избавились от колючей проволоки на границе с Монголией. Всё для свободной миграции животных

Анастасия Баринова
16 ноября 2021
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Фото: Евгений Бутушев/WWF
В Республике Алтай при содействии WWF России демонтировали колючую проволоку, установленную еще в восьмидесятых годах.

На плато Укок в Республике Алтай недавно было демонтировано 14 километров колючей проволоки. Работу провели сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Республики Алтай при поддержке WWF России и Фонда «Мир Вокруг Тебя». Цель – обеспечение свободной миграции диких животных.

«Работа на высокогорном труднодоступном плато чрезвычайно сложна: колючую проволоку снимали вручную, столбы пилили, демонтированные конструкции волоком стаскивали к грузовику. Заранее был закуплен гидравлический пресс, превращающий мотки проволоки в компактные брикеты, которые потом инспекторы вывозили на грузовом транспорте», – Александр Карнаухов, старший координатор проектов Представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе.

Инженерно-технические сооружения на плато были установлены еще в восьмидесятых годах – на линии, где сходятся границы России, Монголии, Казахстана и Китая. Десятки километров колючей проволоки натянуты между деревянных столбов. Между тем Укок – это место обитания редких видов животных и объект природного наследия ЮНЕСКО. В 2005 году здесь был создан природный парк «Зона покоя Укок», но заграждения преграждали пути миграции животных, губили представителей фауны – и не только диких, но и домашних, поскольку на этой территории ведут свою деятельность местные скотоводы.

Представители WWF России обратились к Пограничному управлению ФСБ с просьбой разобрать старые конструкции еще несколько лет назад. В 2020 году разрешение было получено, и экологи смогли приступить к решению проблемы, сняв несколько километров проволоки. В 2021 году работа была продолжена, и теперь свободным стал участок в 22 километра. Осталось убрать лишь 500 метров заградительных сооружений – они находятся в наиболее труднодоступном уголке плато.

В ближайшее время в местах, ставших доступными животным для миграций, появятся фотоловушки: защитники дикой природы будут наблюдать за поведением представителей фауны на новом для них участке.

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