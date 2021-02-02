В американском зоопарке празднуют рождение гориллы: видео

В 2015 году Надири родила своего первого отпрыска Йолу, отцом которой стал самец гориллы в том же зоопарке, Вип. Поскольку Надири частично воспитывалась людьми в младенчестве и не имела никакого опыта материнства, она совершенно не знала, что делать, когда родила в первый раз. Поэтому малышка Йола провела первые несколько месяцев своей жизни под круглосуточным присмотром смотрителей и ветеринаров, также ежедневно общаясь со своей мамой. В конечном итоге материнские инстинкты Надири проснулись, и Йола воссоединилась со своей мамой и другими членами своей семьи.

Сотрудники зоопарка очень надеялись, что в этот Надири сразу заберет своего второго детеныша и начнет о нем заботиться, но она так и не сделала этого в первые дни после родов. В конце концов ветеринарам зоопарка пришлось вмешаться.

«Жизненные показатели девочки в норме, она здорова», — говорит доктор Дарин Коллинз, директор по охране здоровья животных в зоопарке Вудленд-Парка. «Новорожденная весит 2,2 кг. Средний вес гориллы при рождении составляет 1,8 кг, так что она держится в пределах нормы».

Сотрудники зоопарка продолжают поощрять материнское поведение у Надири. Хотя она уже берет малышку на руки, онавсе еще не выкармливает ее собственным молоком.