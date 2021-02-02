В американском зоопарке празднуют рождение гориллы: видео

После 8-9 месяцев беременности 24-летняя самка гориллы Надири, живущая в зоопарке Вудленд-Парк в окрестностях Сиэтла, родила детеныша. Ветеринары-акушеры зафиксировали точное время радостного события: это произошло в 10:25 утра в пятницу, 29 января. Новорожденная самка — второй детеныш для Надири и первый в их паре с отцом, 21-летним Кваме.
Вскоре после рождения гориллы ветеринарный персонал зоопарка был вынужден вмешаться и поместить детеныша под круглосуточное наблюдение и опеку в зоне горилл в зоопарке, потому что Надири не озаботилась тем, чтобы в первый же день рождения своей дочери взять малышку на руки, чтобы выкармливать ее и согревать. Сейчас сотрудники зоопарка кормят детеныша детской смесью из бутылочки, согревают ее и обеспечивают короткие свидания с матерью — и пока что маленькая горилла чувствует себя хорошо.
В 2015 году Надири родила своего первого отпрыска Йолу, отцом которой стал самец гориллы в том же зоопарке, Вип. Поскольку Надири частично воспитывалась людьми в младенчестве и не имела никакого опыта материнства, она совершенно не знала, что делать, когда родила в первый раз. Поэтому малышка Йола провела первые несколько месяцев своей жизни под круглосуточным присмотром смотрителей и ветеринаров, также ежедневно общаясь со своей мамой. В конечном итоге материнские инстинкты Надири проснулись, и Йола воссоединилась со своей мамой и другими членами своей семьи.
Сотрудники зоопарка очень надеялись, что в этот Надири сразу заберет своего второго детеныша и начнет о нем заботиться, но она так и не сделала этого в первые дни после родов. В конце концов ветеринарам зоопарка пришлось вмешаться.
«Жизненные показатели девочки в норме, она здорова», — говорит доктор Дарин Коллинз, директор по охране здоровья животных в зоопарке Вудленд-Парка. «Новорожденная весит 2,2 кг. Средний вес гориллы при рождении составляет 1,8 кг, так что она держится в пределах нормы».
Сотрудники зоопарка продолжают поощрять материнское поведение у Надири. Хотя она уже берет малышку на руки, онавсе еще не выкармливает ее собственным молоком.
Новорожденная самка — 15-я горилла, родившаяся в зоопарке Вудленд-Парк, и второй детеныш своего отца Кваме. Кваме являтся отцом другого малыша, Китоко, который родился в марте прошлого года от молодой 13-летней самки Узуммы. Самец уже проявил себя нежным, игривым и терпеливым отцом для почти годовалого сына.
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