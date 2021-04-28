В американском зоопарке родилась антилопа-прыгун: трогательные фото и видео

Антилопы-прыгуны обитают в скалистых районах Африки к югу от Сахары. Они хорошо адаптируются к любым условиям, отлично перемещаются по скалам (в том числе в прыжке), умеют избегать большинства угрожающих ситуаций, и их главными врагами остаются охотники. В дикой природе прыгуны создают моногамные пары, но во время сухого сезона объединяются в группы по 6-8 особей для более эффективного поиска пищи. С началом сезона дождей такие группы распадаются, и самцы, пометив свою территорию, охраняют ее от посторонних. В этом им могут помогать и самки: если их партнеры во время драки выставляют рога вперед, то их боевые подруги кусают неприятелей.

Продолжительность жизни этого вида животных составляет 15 лет в естественной среде, и до 18-ти – в зоопарках. Самки становятся половозрелыми в возрасте около года, самцы – чуть позже. Беременность длится около шести месяцев, и еще около четверти года мать прячет своего детеныша в скалах. Примерно в пять месяцев малыш перестает нуждаться в материнском молоке, а в год покидает «отчий дом» и создает свою семью.