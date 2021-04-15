В американском зоопарке родились котята-каракалы

11 апреля самка по кличке Марула и ее партнер по кличке Баобаб стали родителями трех котят: двух самцов и одной самки. Новорожденные малыши в будущем будут отправлены в другие зоопарки, где также смогут продолжить род ловких и прыгучих кистеухих кошек. Для того, чтобы они были готовы к новым условиям и контакту с людьми, их вскармливанием занимаются ветеринары, а посетители зоопарка даже могут понаблюдать за этим в 10:00 и 14:00.