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В американском зоопарке родились котята-каракалы

Анастасия Баринова
15 апреля 2021
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Фото: Nashville Zoo
В зоопарках по всей стране насчитывается менее четырех десятков каракалов – но теперь их стало на трех больше!

Зоопарк города Нашвилл – один из немногих центров США, где можно увидеть каракала, или степную рысь. В реестре национальной Ассоциации зоопарков и аквариумов насчитывается только 36 особей, и девять из них живут именно в Nashville Zoo. В начале 2020 года сюда прибыла пара взрослых животных, и с тех пор они уже в третий раз приносят потомство.

Каракал внешне напоминает рысь, и по этой причине долго считался ее подвидом (это отразилось и в популярном названии кошки – степная рысь), однако по морфологическим признакам его ближайший родственник – это пума. Каракалы вырастают до 82 см в длину и 45 в высоту, весят от 11 до 20 кг. Размножение происходит круглый год; беременность длится около 80 дней, и в результате на свет появляется от одного до шести детенышей. 

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11 апреля самка по кличке Марула и ее партнер по кличке Баобаб стали родителями трех котят: двух самцов и одной самки. Новорожденные малыши в будущем будут отправлены в другие зоопарки, где также смогут продолжить род ловких и прыгучих кистеухих кошек. Для того, чтобы они были готовы к новым условиям и контакту с людьми, их вскармливанием занимаются ветеринары, а посетители зоопарка даже могут понаблюдать за этим в 10:00 и 14:00.

Живущие в дикой природе каракалы охотятся особым образом. Несмотря на свои длинные ноги, они не могут бежать очень долго: вместо этого они настигают жертву большими прыжками. Высокая скорость реакции позволяет каракалам даже выхватывать птиц из взлетающей стаи. Узнайте секрет прыжка и приземления каракала.

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