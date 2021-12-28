В американском зоопарке родился редкий орангутан

Суматранские орангутаны питаются материнским молоком примерно до 3 лет. У самок – самый длинный период между родами среди всех млекопитающих: от 8,2 до 9,3 года. Это, среди прочих факторов, сказывается на численности популяций.

Менари всю жизнь жила в неволе; новорожденный – ее первый ребенок. Однако она получила подготовку, наблюдая, как ее мать и сестра приносили и воспитывали потомство. Орангутаны живут группами, помогают друг другу, и этот опыт облегчил задачу, которая теперь встала перед Менари. А ее партнер Джамби уже становился отцом в 2019 и 2021 годах.

Специалисты хотят понять, почему второй детеныш погиб: он был доношенным, но плацента не выглядела нормальной. Сейчас она отправлена на анализ.

В дикой природе осталось менее 14 000 суматранских орангутанов. Узнайте о бедственном положении этих приматов.