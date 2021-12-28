В американском зоопарке родился редкий орангутан

Зоопарк Audubon, расположенный в Новом Орлеане, сообщил о радостном событии: Менари, двенадцатилетняя самка суматранского орангутана, стала матерью. Беременность у этих животных длится около 8 месяцев, и на свет появляется один детеныш. Иногда могут родиться и близнецы, но происходит это крайне редко, и еще реже второй малыш выживает.
Так произошло и в данном случае: Менари носила двойню, но один из ее сыновей погиб еще в утробе. Врачи смогли удалить плод без хирургического вмешательства, и Менари идет на поправку.
Второй малыш здоров. Пока мать подвергалась медицинским процедурам, специалисты зоопарка давали ему молоко из бутылочки, но теперь семейство снова вместе. Как только Менари увидела своего сына, она принялась кормить его грудью, а он, в свою очередь, продемонстрировал отличный аппетит. Животные остаются в вольерах, недоступных для посетителей: им нужно укрепить связь и набраться сил.
Суматранские орангутаны питаются материнским молоком примерно до 3 лет. У самок – самый длинный период между родами среди всех млекопитающих: от 8,2 до 9,3 года. Это, среди прочих факторов, сказывается на численности популяций.
Менари всю жизнь жила в неволе; новорожденный – ее первый ребенок. Однако она получила подготовку, наблюдая, как ее мать и сестра приносили и воспитывали потомство. Орангутаны живут группами, помогают друг другу, и этот опыт облегчил задачу, которая теперь встала перед Менари. А ее партнер Джамби уже становился отцом в 2019 и 2021 годах.
Специалисты хотят понять, почему второй детеныш погиб: он был доношенным, но плацента не выглядела нормальной. Сейчас она отправлена на анализ.
В дикой природе осталось менее 14 000 суматранских орангутанов. Узнайте о бедственном положении этих приматов.