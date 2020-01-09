В Австралии истребят 10 тысяч верблюдов из-за засухи
Операция продлится пять дней. В ее рамках на северо-запад Австралии отправят вертолеты, чтобы отстрелить около 10 тысяч верблюдов. Представительница правления народа Анангу Марита Бейкер рассказала, что верблюды вызывают большие проблемы в ее общине Канипи.
По словам представителей Государственного департамента окружающей среды, тела верблюдов будут захоронены или сожжены, а в отделенных районах их оставят без захоронения.
По оценкам экспертов за 2010 год, в трех северных штатах Австралии обитало около миллиона верблюдов. Биологи отмечают, что их популяция постоянно растет. Помимо проблем с водой, животные производят около тонны углекислого газа в год, усиливая парниковый эффект.
Засуха в Австралии вызвана аномально жаркой погодой и беспрецедентными по силе лесными пожарами, которые бушуют в стране с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса.
По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс. Также в результате пожаров погибли 25 человек, уничтожено около двух тысяч жилых домов и примерно тысяча хозяйственных построек. На тушении лесных пожаров задействованы около 70 самолетов, более 100 единиц наземной спецтехники и около трех тысяч пожарных.