В Австралии истребят 10 тысяч верблюдов из-за засухи

По словам представителей Государственного департамента окружающей среды, тела верблюдов будут захоронены или сожжены, а в отделенных районах их оставят без захоронения.

По оценкам экспертов за 2010 год, в трех северных штатах Австралии обитало около миллиона верблюдов. Биологи отмечают, что их популяция постоянно растет. Помимо проблем с водой, животные производят около тонны углекислого газа в год, усиливая парниковый эффект.