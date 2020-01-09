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Звери

В Австралии истребят 10 тысяч верблюдов из-за засухи

09 января 2020
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Семья верблюдов в степях Калмыкии
Фото: Алексей Оборотов
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Калмыцкий верблюд
Фото: Ростислав Машин
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Семья верблюдов в Астраханской области
Фото: Фёдор Лашков
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Верблюжий взгляд
Фото: Oleg Mileev (Kamintsev)
По словам властей страны, животные усугубляют ситуацию с нехваткой воды.

Операция продлится пять дней. В ее рамках на северо-запад Австралии отправят вертолеты, чтобы отстрелить около 10 тысяч верблюдов. Представительница правления народа Анангу Марита Бейкер рассказала, что верблюды вызывают большие проблемы в ее общине Канипи.

«Мы живем в жаре и дискомфорте, ведь верблюды приходят и сносят заборы, пробиваясь к воде, капающей из кондиционеров домов», – Марита Бейкер.

По словам представителей Государственного департамента окружающей среды, тела верблюдов будут захоронены или сожжены, а в отделенных районах их оставят без захоронения.

По оценкам экспертов за 2010 год, в трех северных штатах Австралии обитало около миллиона верблюдов. Биологи отмечают, что их популяция постоянно растет. Помимо проблем с водой, животные производят около тонны углекислого газа в год, усиливая парниковый эффект.

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Засуха в Австралии вызвана аномально жаркой погодой и беспрецедентными по силе лесными пожарами, которые бушуют в стране с ноября. За это время на континенте уничтожено около 8,4 миллиона гектаров леса.

По оценкам экологов из Университета Сиднея, в огне погибло более миллиарда животных, включая тысячи коал, обитавших на центральном и северном побережье штата Новый Южный Уэльс. Также в результате пожаров погибли 25 человек, уничтожено около двух тысяч жилых домов и примерно тысяча хозяйственных построек. На тушении лесных пожаров задействованы около 70 самолетов, более 100 единиц наземной спецтехники и около трех тысяч пожарных.