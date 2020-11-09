В Австралии открыли два новых вида летучих кускусов
С помощью ДНК биологи выяснили, что обитающий в Австралии большой летающий поссум Petauroides volans, также известный под более эффектным названием «гигантский летучий кускус», на самом деле объединяет в себе представителей трёх разных видов.
Поссумы питаются эвкалиптом, как и коалы, и тоже являются представителями сумчатых животных. Но в отличие от коал летучие кускусы способны преодолевать расстояния до 100 метров по воздуху благодаря летательной перепонке.
Эти животные широко распространены в Австралии, также их можно встретить в Новой Гвинее и Тасмании. Такой обширный ареал наряду с морфологическими различиями, которые отмечали биологи из разных частей страны, привели к предположениям, что это может быть вовсе не единый вид млекопитающих. В конце концов ученые решили доказать или опровергнуть эту теорию с помощью генетического анализа.
В новом исследовании МакГрегор и ее команда использовали инструмент генотипирования под названием Diversity Array Technology (DArT) для анализа образцов тканей, взятых у более чем 50 больших поссумов, живущих в разных регионах Австралии.
Результаты подтвердили предположения ученых. В дополнение к ранее признанному виду, Petauroides volans, который раньше считался единственным представителем рода Petauroides, были открыты еще два самостоятельных вида. Теперь большие поссумы делятся на P. volans (южные регионы Австралии), P. armillatus (центральные регионы) и P. minor (северные регионы).
two new greater glider species have been discovered in australia!— freyr (@sunfloweraidil) November 8, 2020
it was previously assumed they were of one species, but apparently greater gliders comprise of three separate species. they’re one of the world’s biggest gliding mammals. look at how cute they are! pic.twitter.com/neVdL7Klv3
Это открытие, делящее летучих кускусов на три группы, означает, что представление об их широком распространении было неверным. Исследователи настаивают, что это надо учитывать, определяя природоохранный статус животного.
«Биоразнообразие Австралии стало намного богаче. Не каждый день подтверждается существование новых млекопитающих, не говоря уже сразу о двух неизвестных ранее видах», — заключает соавтор исследования Эндрю Крокенбергер.
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