В Австралии открыли два новых вида летучих кускусов

С помощью ДНК биологи выяснили, что обитающий в Австралии большой летающий поссум Petauroides volans, также известный под более эффектным названием «гигантский летучий кускус», на самом деле объединяет в себе представителей трёх разных видов.

Поссумы питаются эвкалиптом, как и коалы, и тоже являются представителями сумчатых животных. Но в отличие от коал летучие кускусы способны преодолевать расстояния до 100 метров по воздуху благодаря летательной перепонке.

Эти животные широко распространены в Австралии, также их можно встретить в Новой Гвинее и Тасмании. Такой обширный ареал наряду с морфологическими различиями, которые отмечали биологи из разных частей страны, привели к предположениям, что это может быть вовсе не единый вид млекопитающих. В конце концов ученые решили доказать или опровергнуть эту теорию с помощью генетического анализа.