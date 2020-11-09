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В Австралии открыли два новых вида летучих кускусов

National Geographic Россия
09 ноября 2020
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Petauroides volans
Фото: Denise McGregor
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P. minor, P. volans, P. armillatus.
Фото: Denise McGregor
Знакомьтесь с очаровательными летающими сумчатыми.

С помощью ДНК биологи выяснили, что обитающий в Австралии большой летающий поссум Petauroides volans, также известный под более эффектным названием «гигантский летучий кускус», на самом деле объединяет в себе представителей трёх разных видов. 

Поссумы питаются эвкалиптом, как и коалы, и тоже являются представителями сумчатых животных. Но в отличие от коал летучие кускусы способны преодолевать расстояния до 100 метров по воздуху благодаря летательной перепонке. 

Эти животные широко распространены в Австралии, также их можно встретить в Новой Гвинее и Тасмании. Такой обширный ареал наряду с морфологическими различиями, которые отмечали биологи из разных частей страны, привели к предположениям, что это может быть вовсе не единый вид млекопитающих. В конце концов ученые решили доказать или опровергнуть эту теорию с помощью генетического анализа. 

«Несколько раз высказывались предположения, что существует более одного вида летучих кускусов, но теперь у нас есть доказательства из ДНК. Это полностью меняет наше представление о них», — Дениз МакГрегор, соавтор исследования из Университета Джеймса Кука.

В новом исследовании МакГрегор и ее команда использовали инструмент генотипирования под названием Diversity Array Technology (DArT) для анализа образцов тканей, взятых у более чем 50 больших поссумов, живущих в разных регионах Австралии.

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David Cook / Flickr

Результаты подтвердили предположения ученых. В дополнение к ранее признанному виду, Petauroides volans, который раньше считался единственным представителем рода Petauroides, были открыты еще два самостоятельных вида. Теперь большие поссумы делятся на P. volans (южные регионы Австралии), P. armillatus (центральные регионы) и P. minor (северные регионы).

Это открытие, делящее летучих кускусов на три группы, означает, что представление об их широком распространении было неверным. Исследователи настаивают, что это надо учитывать, определяя природоохранный статус животного. 

«Биоразнообразие Австралии стало намного богаче. Не каждый день подтверждается существование новых млекопитающих, не говоря уже сразу о двух неизвестных ранее видах», — заключает соавтор исследования Эндрю Крокенбергер. 

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