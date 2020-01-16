Как золотистый ретривер спас продрогшего детеныша коалы

Как маленький зверь попал туда – неизвестно, но Керри выдвинула свою версию событий, отметив, что в ту ночь в городе было особенно холодно – всего пять градусов по Цельсию.

«Я думаю, что коала выпала из сумки матери и не знала, что делать. Она смогла добраться к нашему заднему крыльцу и увидела собак на их лежанках, а затем решила прижаться к шерсти Аши, чтобы согреться. Бедняжку могли схватить лисы или кто-то еще», – говорит Маккинон.

Коалы почти всю жизнь проводят на деревьях, и поэтому, оказавшись на земле вне сумки матери, детеныш был дезориентирован и замерзал. Керри рассказала, что Аша была немного смущена произошедшим, но не выказывала агрессии.

«Она выглядела немного виноватой, когда я ее увидела. Аша постоянно оглядывалась на коалу, но не пыталась отстранить ее от себя или что-то в этом роде. Она была рада позволить коале быть рядом», – делится впечатлениями Маккинон.

Керри рассказывает, что, когда маленькую коалу отцепили от собаки и попытались обернуть в одеяло, она возмущенно зашипела. В конечном итоге детеныша сумчатого доставили к ветеринару, который не обнаружил у него признаков болезни или травмы. Малыш был передан в специальную службу, которая со временем выпустит его в дикую природу.

Другим коалам в Австралии повезло намного меньше. По данным министерства окружающей среды Австралии, в результате пожаров, начавшихся прошлой осенью в штате Новый Южный Уэльс погибло более трети всех коал. Правительство выделило шесть миллионов австралийских долларов на создание «коридоров», через которые коалы могут пересечь населенные пункты, чтобы попасть в безопасную от пожаров зону. Однако, так как значительная часть родного для коал леса была уничтожена пламенем, неясно, куда отправятся оставшиеся животные. Одним из предположительных решений может стать перевозка выживших животных в Новую Зеландию.

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