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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
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Звери

В Австралии собираются избавиться от 10 000 диких лошадей, чтобы спасти природу

National Geographic Россия
02 ноября 2021
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Брамби
Фото: Tina / Flickr
Считается, что скачущие на свободе табуны вредят местным экосистемам.

Австралийские власти планируют сократить популяцию диких лошадей как минимум на десять тысяч, чтобы контролировать их быстро растущую численность. 

В проекте плана, опубликованном правительством Нового Южного Уэльса в прошлом месяце, рекомендуется сократить популяцию диких лошадей, которых в Австралии называют брамби, с 14 000 до 3 000 особей. Сделать это планируется с помощью отстрела, отлова и переселения животных.

В открытом письме Австралийской академии наук утверждается, что такие меры необходимы для сохранения деградирующих водно-болотных угодий, которые не могут оправиться от засухи, лесных пожаров и чрезмерного выпаса скота. Однако ученые опасаются, что даже три тысячи диких лошадей – слишком много, и что копытные продолжат быстро размножаться, так что каждые несколько лет придется убивать по тысяче брамби или больше. 

Аэрофотосъемка в начале этого года, первая после лесных пожаров 2019 года, показала, что численность брамби в национальном парке Костюшко в Новом Южном Уэльсе упала на четверть. Тем не менее, их планируется истребить в самых уязвимых районах парка и сократить популяцию еще и в других районах страны. 

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Брамби в Австралии
Фото: Bill Stilwell / Flickr
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Брамби в Австралии
Фото: brebybun / Flickr
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Брамби в Австралии
Фото: Cowboy Dave / Flickr

Аналогичная проблема с дикими лошадьми – мустангами – существует в США, однако там отстрел этих непарнокопытных запрещен, поэтому для контроля численности популяции используются другие способы – стерилизация и переселение. 

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Австралийские брамби – это потомки первых лошадей, прибывших на материк с первыми поселенцами и каторжниками из Англии. В 1788 году таких лошадей насчитывалось всего семь. Для путешествия были выбраны кобылы и жеребцы, которые были достаточно выносливы, чтобы пережить долгое плавание.

Считается, что название одичавших австралийских лошадей произошло от имени одного из первых поселенцев – Джеймса Брамби, который отпустил своих лошадей на свободы. Они и стали предками современных брамби.

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