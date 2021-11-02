В Австралии собираются избавиться от 10 000 диких лошадей, чтобы спасти природу

Австралийские власти планируют сократить популяцию диких лошадей как минимум на десять тысяч, чтобы контролировать их быстро растущую численность.

В проекте плана, опубликованном правительством Нового Южного Уэльса в прошлом месяце, рекомендуется сократить популяцию диких лошадей, которых в Австралии называют брамби, с 14 000 до 3 000 особей. Сделать это планируется с помощью отстрела, отлова и переселения животных.

В открытом письме Австралийской академии наук утверждается, что такие меры необходимы для сохранения деградирующих водно-болотных угодий, которые не могут оправиться от засухи, лесных пожаров и чрезмерного выпаса скота. Однако ученые опасаются, что даже три тысячи диких лошадей – слишком много, и что копытные продолжат быстро размножаться, так что каждые несколько лет придется убивать по тысяче брамби или больше.

Аэрофотосъемка в начале этого года, первая после лесных пожаров 2019 года, показала, что численность брамби в национальном парке Костюшко в Новом Южном Уэльсе упала на четверть. Тем не менее, их планируется истребить в самых уязвимых районах парка и сократить популяцию еще и в других районах страны.