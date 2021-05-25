В Австралии спасли популяцию карликовых кенгуру

И, наконец, засухи уменьшают объемы пастбищ. В период с 1937 по 1973 годы вид считался вымершим, пока небольшие популяции не были замечены в нескольких парках Квинсленда. Сейчас общее количество уздечных кенгуру не превышает 500.

В 2015 году защитники природы решили подсчитать их количество в парке Avocet Nature Refuge и обнаружили только 16 особей. Это ставит местную популяцию на грань исчезновения. Одной из проблем является инбридинг, а другой – нападения диких зверей. Исследования показали, что кошки в основном охотятся на юных кенгуру весом до 3 кг, тогда как одолеть взрослую 9-килограммовую особь уже сложнее, и в этой возрастной категории выживаемость составляет 80%.

Это наблюдение подсказало стратегию защиты. Биологи переместили 16 животных на охраняемый участок, где нет кошек и динго, позволив малышам подрасти до «солидных» размеров. К 2018 году численность выросла до 47.