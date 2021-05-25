Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №209, май 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Звери

В Австралии спасли популяцию карликовых кенгуру

Анастасия Баринова
25 мая 2021
210521_wallaby_2.jpg
Фото: Alexandra Ross/UNSW
210525_bridlednailtailwallaby9_4.jpg
Фото: Alexandra Ross/UNSW
Короткокоготный, уздечный или карликовый кенгуру встречается только в некоторых частях штата Квинсленд.

Карликовый кенгуру (Onychogalea fraenata) относится к уязвимым видам животных. В начале 1900-х годов его популяция серьезно сократилась из-за охоты: люди ценят его мех и мясо, и, к тому же, животное считалось вредителем. Питаясь травой, эти кенгуру длиной до 70 см составляют серьезную конкуренцию сельскохозяйственным животным. В настоящее время охота на O.fraenata запрещена, однако теперь его жизни уносят хищные птицы, динго, лисы и дикие кошки. 

/upload/iblock/852/852a4cbc9006514acbea88a5ebdfb2a2.jpg
Читайте такжеВ Австралии истребят два миллиона кошек

И, наконец, засухи уменьшают объемы пастбищ. В период с 1937 по 1973 годы вид считался вымершим, пока небольшие популяции не были замечены в нескольких парках Квинсленда. Сейчас общее количество уздечных кенгуру не превышает 500.

В 2015 году защитники природы решили подсчитать их количество в парке Avocet Nature Refuge и обнаружили только 16 особей. Это ставит местную популяцию на грань исчезновения. Одной из проблем является инбридинг, а другой – нападения диких зверей. Исследования показали, что кошки в основном охотятся на юных кенгуру весом до 3 кг, тогда как одолеть взрослую 9-килограммовую особь уже сложнее, и в этой возрастной категории выживаемость составляет 80%.

Это наблюдение подсказало стратегию защиты. Биологи переместили 16 животных на охраняемый участок, где нет кошек и динго, позволив малышам подрасти до «солидных» размеров. К 2018 году численность выросла до 47.

/upload/iblock/74a/74a6fa2949e951893edb0df19809a10d.jpg
Читайте такжеСтрасти по кенгуру: чудо эволюции или стихийное бедствие?

Такой метод восстановления популяций называется хедстартингом (headstarting) и он широко применяется в отношении уязвимых видов птиц и рептилий. Для помощи наземным млекопитающим он был использован впервые, и специалисты признали результаты успешными. Потребуется учитывать тот факт, что животные, вырастая в «тепличных» условиях, не готовы к встрече с хищником в естественной среде. Для этого биологи рекомендуют во-первых не изолировать зверей надолго: максимум на год, до достижения более крупных физических параметров, и, во-вторых, оставлять на защищенной территории небольшое количество угроз. В случае с короткокоготным кенгуру это были змеи и птицы, что научило его всегда быть начеку.

Узнайте о программе по сохранению древесных кенгуру.

рекомендации
Волки

Какие привычки достались собакам от диких предков?

Калан

Почему нам выгодно возродить популяцию морских выдр?

Галактики

В какой Вселенной мы живем?

Планета Земля

Бытовая техника для тех, кто заботится о планете