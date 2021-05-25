В Австралии спасли популяцию карликовых кенгуру

Карликовый кенгуру (Onychogalea fraenata) относится к уязвимым видам животных. В начале 1900-х годов его популяция серьезно сократилась из-за охоты: люди ценят его мех и мясо, и, к тому же, животное считалось вредителем. Питаясь травой, эти кенгуру длиной до 70 см составляют серьезную конкуренцию сельскохозяйственным животным. В настоящее время охота на O.fraenata запрещена, однако теперь его жизни уносят хищные птицы, динго, лисы и дикие кошки.
И, наконец, засухи уменьшают объемы пастбищ. В период с 1937 по 1973 годы вид считался вымершим, пока небольшие популяции не были замечены в нескольких парках Квинсленда. Сейчас общее количество уздечных кенгуру не превышает 500.
В 2015 году защитники природы решили подсчитать их количество в парке Avocet Nature Refuge и обнаружили только 16 особей. Это ставит местную популяцию на грань исчезновения. Одной из проблем является инбридинг, а другой – нападения диких зверей. Исследования показали, что кошки в основном охотятся на юных кенгуру весом до 3 кг, тогда как одолеть взрослую 9-килограммовую особь уже сложнее, и в этой возрастной категории выживаемость составляет 80%.
Это наблюдение подсказало стратегию защиты. Биологи переместили 16 животных на охраняемый участок, где нет кошек и динго, позволив малышам подрасти до «солидных» размеров. К 2018 году численность выросла до 47.
Такой метод восстановления популяций называется хедстартингом (headstarting) и он широко применяется в отношении уязвимых видов птиц и рептилий. Для помощи наземным млекопитающим он был использован впервые, и специалисты признали результаты успешными. Потребуется учитывать тот факт, что животные, вырастая в «тепличных» условиях, не готовы к встрече с хищником в естественной среде. Для этого биологи рекомендуют во-первых не изолировать зверей надолго: максимум на год, до достижения более крупных физических параметров, и, во-вторых, оставлять на защищенной территории небольшое количество угроз. В случае с короткокоготным кенгуру это были змеи и птицы, что научило его всегда быть начеку.
Узнайте о программе по сохранению древесных кенгуру.