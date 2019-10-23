В Австралии умерла самая лохматая овца в мире

О смерти овцы по прозвищу Крис сообщили сотрудники организации Little Oak Sanctuary, ухаживавшие за животным. Ей было 10 лет.
«У нас душераздирающие новости. Овечка Крис скончалась. Мы разбиты горем от потери этого милого, мудрого и дружелюбного создания», – говорится в сообщении организации фейсбуке.
Крис принадлежала к породе тонкорунных овец меринос. Ее обнаружили в 2015 году недалеко от Канберры. По словам специалистов, Крис прожила в дикой природе не менее пяти лет, и в момент ее поимки напоминала облако на ногах.
На животном было около 40 килограммов шерсти, что стало мировым рекордом, зарегистрированным в Книге Гиннесса. Жизнь овцы была в опасности, она едва могла стоять на ногах и, вероятно, погибла бы в течение нескольких недель из-за неспособности двигаться или теплового удара.
Стрижка Крис заняла около 45 минут. Ее шерсть была позже пожертвована Национальному музею Австралии, который выставил ее на обозрение.
«Современные одомашненные овцы разводятся так, чтобы не терять свою шерсть, как это делают дикие овцы. Если шерсть не отрезана, она будет продолжать расти», – поясняют в музее.