В Австралии умерла самая лохматая овца в мире

О смерти овцы по прозвищу Крис сообщили сотрудники организации Little Oak Sanctuary, ухаживавшие за животным. Ей было 10 лет.

«У нас душераздирающие новости. Овечка Крис скончалась. Мы разбиты горем от потери этого милого, мудрого и дружелюбного создания», – говорится в сообщении организации фейсбуке.